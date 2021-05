La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) organise, en partenariat avec l’Union européenne au Maroc sous le chapeau TeamEurope, le septième workshop de l’initiative « Back To Business » sur le thème « L’industrie de la franchise au Maroc : challenges et opportunités post covid-19 », le mardi 18 Mai 2021 à 16h sur la plateforme ZOOM.

Cet évènement réunira des experts nationaux et internationaux (Ministère du Commerce et de l’Industrie, Fédération Marocaine de la Franchise), des représentants des institutions internationales (The Franchising Center), et enfin des franchiseurs et des franchisés de secteurs divers.

Dans un contexte de crises sanitaire et économique internationales, et après une première vague de réponses ciblées apportées à ses clients, la BERD a souhaité s’engager de manière plus profonde envers l’entrepreneuriat marocain en mettant à la disposition des entreprises les recommandations nécessaires à un redémarrage fort et nouveau de leur business.

L’initiative ‘Back To Business’ a pour objectif d’apporter aux entreprises marocaines impactées par la crise, des solutions concrètes, opérationnelles et directement applicables sur le terrain. Cette initiative est construite sous forme de 9 workshops pour apporter des éclairages à la fois sur des problématiques transverses à plusieurs industries (les chaines de valeur, l’export, l’économie circulaire, l’entrepreneuriat inclusif, le conseil…), et sur des problématiques sectorielles plus spécifiques et importantes pour l’économie marocaine (agro-industrie, logistique, plasturgie, franchise, tourisme…). Elle se conclura par la publication d’un livre blanc de recommandations.

Le workshop se propose d’analyser l’état de l’industrie de la franchise au Maroc et à l’international, de cerner les freins au développement de cette stratégie de croissance, de voir quels sont les préludes à l’amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines désirant recourir à la franchise comme outil de développement et, enfin, d’apporter des recommandations concrètes pour faire progresser l’industrie de la franchise au Maroc. Des éclairages seront également apportés par des témoignages de masters franchisés ayant réussi de défi de l’amélioration de la compétitivité grâce au développement à travers la stratégie de franchise.

Pour rappel, l’initiative « Back to Business » fait partie du programme Advice for Small Business, programme d’appui aux entreprises financé en intégralité par l’Union européenne et déployé par la BERD Maroc à travers ses 3 bureaux situés à Casablanca, Tanger et Agadir.

A propos de l’Union européenne

L’Union européenne, fruit d’un partenariat économique et politique entre 27 pays européens, joue un rôle majeur sur la scène internationale, par la diplomatie, les échanges commerciaux, l’aide au développement et la coopération avec les organisations internationales. L’Union européenne au Maroc a pour objectif principal d’œuvrer à la mise en œuvre du partenariat entre l’UE et le Maroc : accompagner financièrement le processus de réformes politiques, économiques et sociales, ainsi que négocier et mettre en œuvre des accords commerciaux bénéfiques pour l’UE et le Maroc.

Team Europe

L’Union européenne a lancé l’initiative « Team Europe » pour aider ses partenaires à lutter contre la pandémie de coronavirus et à faire face à ses conséquences. L’objectif est de combiner des ressources de l’Union, de ses États membres et d’institutions financières, notamment la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour soutenir les pays partenaires et répondre à leurs besoins à court terme. Cette initiative vise également à atténuer les répercussions socio-économiques immédiates de la crise, en soutenant le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises, et en accompagnant les réformes gouvernementales pour réduire la pauvreté.

A propos de la BERD

La BERD est une Institution Financière Internationale qui investit dans 38 pays, de l’Europe centrale à l’Asie centrale et dans la région SEMED (Maroc, Égypte, Jordanie, Tunisie et Liban). Basée à Londres, la BERD est détenue par 69 pays et deux institutions inter-gouvernementales (l’Union Européenne et la BEI). La BERD investit dans des projets couvrant tous les secteurs de l’économie avec un focus particulier sur le secteur privé; et offre également une assistance technique pour contribuer au développement d’une économie de marché durable et une croissance inclusive.

« Advice for Small Businesses » est un programme d’Assistance Technique avec une forte valeur ajoutée et financé par des subventions de l’Union Européenne: grâce à des consultants locaux et des experts métiers internationaux, il permet d’encourager la mise en place des meilleurs standards internationaux (best practices de gouvernance & gestion – organisationnelle et opérationnelle) pour soutenir la croissance des entreprises et renforcer leur business model et compétitivité. La BERD dispose également d’une expertise reconnue pour le financement des investissements « Verts » pour promouvoir la « Green Economy »: énergies renouvelables, efficacité énergétique et meilleures pratiques environnementales. Dans ce cadre, la BERD peut mobiliser les fonds de donateurs pour des « subventions green », à l’image du programme FINTECC (mise en œuvre de technologies climatiques innovantes).

La Banque investit au Maroc depuis 2012. A ce jour, la BERD a investi environ 2,4 milliards d’euros dans près de 70 projets à travers le pays. La BERD a également fourni de l’assistance technique à plus de 600 petites et moyennes entreprises locales.