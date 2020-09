L’OCP contribue à l’approvisionnement des populations de Rehamna et Youssoufia en eau potable

Le Groupe OCP (Site El Guentour) poursuit, à travers son programme “Act4Community”, son soutien aux projets d’approvisionnement en eau potable dans les provinces de Rehamna et de Youssoufia.

Dans ce sens, il a été procédé au lancement des opérations d’approvisionnement en eau potable à partir d’un puits, des douars Mkichrat et El Birate, relevant de la commune Ait Hammou (province de Rehamna) avec l’appui du programme “Act4Community”, qui a contribué au financement du fourrage de ce puits et a apporté assistance technique.

Un autre puits a été mis en service dans les douars El Attar et Kabbour Ben Hmada dans la commune El Guentour (province de Youssoufia) illustrant ainsi, le souci du Groupe OCP de faire face à la problématique de la pénurie d’eau dans certains douars.

Dans une déclaration à la MAP, un responsable du programme “Act4Community”, Mustapha Bouallala, a indiqué que le Groupe OCP (Site El Guentour) est fortement impliqué, en coordination avec les autorités locales des provinces de Rehamna et de Youssoufia, pour trouver des solutions au problème de la pénurie d’eau enregistrée dans certaines zones.

Le programme “Act4Community” contribue au financement du fourrage de puits, qui seront gérés par des associations et des coopératives locales (porteuses des projets), et organise des visites de terrains au profit des bénévoles du programme afin d’assurer l’accompagnement technique durant les opérations de fourrage et d’équipement des puits, a-t-il expliqué.

Ces projets devraient contribuer à résoudre la problématique de la pénurie d’eau au niveau des douars ciblés, provoquée essentiellement par le déficit pluviométrique enregistré dans la région ces dernières années.

Les projets ont été hautement salués par les habitants des douars bénéficiaires, qui ont exprimé leur gratitude aux autorités provinciales, ainsi qu’aux bénévoles de “Act4Community” qui ont accompagné les coopératives (porteuses des projets) dans le fourrage de ces puits.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales et l’OCP pour atténuer les effets de la sécheresse dans ces deux provinces.