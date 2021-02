L’UE organisera fin mars la 5ème conférence de soutien à l’avenir de la Syrie

L’Union européenne (UE) organisera les 29 et 30 mars prochain, la 5ème Conférence de Bruxelles sur le soutien de l’avenir de la Syrie et de la région, a annoncé lundi l’exécutif européen.

Compte tenu des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19, la réunion se déroulera en visioconférence.

Ce rendez vous annuel vise à réunir le soutien de la communauté internationale aux efforts de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour une solution politique négociée au conflit syrien conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il vise également à collecter des fonds pour répondre aux besoins des Syriens et des pays voisins accueillant les réfugiés, ainsi qu’à poursuivre et approfondir le dialogue avec la société civile.

La situation en Syrie et dans la région reste extrêmement critique, exacerbée par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et la détérioration des économies de la région, sans oublier la situation humanitaire difficile à la fois en Syrie et dans les pays voisins qui accueillent les réfugiés.

La 4ème conférence de Bruxelles, tenue en juin dernier, a réussi à mobiliser une aide pour les Syriens qui se trouvent à l’intérieur de leur pays ou dans les pays voisins, y compris en faveur des communautés d’accueil, par des engagements d’un montant total de 5,5 milliards de dollars pour 2020, et par des engagements pluriannuels approchant 2,2 milliards de dollars pour 2021 et au-delà.

( Avec MAP )