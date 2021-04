L’Union belge de football soutient l’UEFA dans son opposition à la “Super League”

L’Union belge de football a exprimé, lundi, son soutien à l’UEFA dans son opposition à la “Super League” de football, nouvelle compétition européenne créée par 12 grands clubs du Vieux continent.

“Nous soutenons l’UEFA et nous nous opposons à l’organisation d’une compétition fermée telle que convenue entre 12 grands clubs de football européens”, a écrit l’Union belge de football sur Twitter.

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a dit dimanche envisager tous les recours possibles, à tous les niveaux, juridiques comme sportifs, afin d’empêcher la création de cette nouvelle compétition.

“Le football repose sur des compétitions ouvertes et sur le mérite sportif; il ne peut en être autrement. Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six confédérations, les clubs concernés seront interdits de participation à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale”, a souligné l’UEFA.

Douze grands clubs européens ont officialisé le lancement de la “Super League”, une compétition privée vouée à concurrencer la Ligue des champions organisée par l’UEFA.

Il s’agit de AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et de Tottenham qui se sont unis en tant que clubs fondateurs. Par ailleurs, le président du Real Madrid a été désigné président de cette nouvelle compétition de football.

Selon ses initiateurs, la “Super League” fonctionnerait sous la forme d’une saison régulière opposant 20 clubs, quinze d’entre eux (“les clubs fondateurs”, les 12 cités et trois supplémentaires restant à déterminer) étant qualifiés d’office chaque année et les cinq autres choisis “à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente”.

( Avec MAP )