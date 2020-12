Macron et le SG de l’ONU coprésident une nouvelle conférence de soutien au Liban

Le président français Emmanuel Macron co-présidera, mercredi, avec le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, une visioconférence de soutien à la population libanaise, a annoncé mardi soir l’Elysée.

Participeront à cette visioconférence, qui débutera à 18h30, des chefs d’Etat, des organisations internationales, des bailleurs de fonds multilatéraux, des organisations non gouvernementales et des représentants de la société civile libanaise, précise la présidence française dans un communiqué.

“Près de 4 mois après l’explosion sur le port de Beyrouth, cette visioconférence a pour objectif d’établir le bilan de l’aide apportée par la communauté internationale et de ses modalités de distribution depuis la conférence du 9 août, de faire un point sur les nouveaux besoins et de travailler à y répondre, dans le contexte de crise que connaît le Liban”, ajoute-t-on de même source.

Le président français s’est rendu à Beyrouth à deux reprises à la suite de l’explosion du port de Beyrouth qui a tué près de 200 personnes et en a blessé plus de 6.000, et dévasté plusieurs quartiers, détruisant des milliers de bâtiments résidentiels, historiques et autres.

( Avec MAP )