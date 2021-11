MARCAB, l’expert du transport maritime de produits pétroliers

Son succès n’est certainement pas le fruit du hasard, car MARCAB n’est autre qu’une filiale lancée en 2002 par DERHEM HOLDING, une entre­prise familiale créée par Feu Si Hmade Derhem qui a débuté ses activités au Sahara Marocain au début des années trente. En 1976, il a créé le pôle pétro­lier Atlas Sahara. Ensuite la relève est assurée par Dahman Derhem, homme politique, parlementaire et ancien maire de Tanger. Le groupe est connu par son excellence à plus d’un niveau, non seulement au Maroc mais de par le monde.

Et la Marocaine de Cabotage, MAR­CAB, n’est pas en reste. Avec pour ambition de devenir un opérateur de référence du transport maritime des produits pétroliers, elle est a priori sur la bonne voie de la réussite. En effet, l’entreprise a su se positionner comme acteur majeur avec une réputation à résonance mondiale.

L’opérateur maritime, MARCAB spé­cialisé dans le vrac liquide, a développé une large gamme de services annexes et connexes pour répondre aux différents besoins de ses divers clients au Maroc, en Afrique mais aussi en Europe. MAR­CAB fait partie de l’ensemble des nou­velles sociétés opérant dans différents secteurs. L’entreprise est née de la vo­lonté de DERHEM HOLDING de ren­forcer et de diversifier ses activités. Aujourd’hui le groupe est présent dans plusieurs secteurs à savoir hydrocarbures, lubrifiants, gaz, carrières, logistique, im­mobilier, produits de la mer et transport terrestre et maritime.

Pour ce qui est de la société MARCAB, celle-ci assure l’affrètement de navires pour le compte de ses clients en reliant les ports du Royaume à ceux du reste du monde. Elle propose à ses clients, à travers son agence SOCONAV, une myriade de services de qualité allant du conseil au frè­tement de navires avec un accompagne­ment, gage de solutions logistiques glo­bales sûres et convenables à la chaîne de valeur de plusieurs acteurs. Aujourd’hui MARCAB ne peut que se vanter de son parcours professionnel atypique qui a poussé les grands du secteur pétrolier marocain tels qu’Afriquia SMDC, Total Energies Maroc, Petromin Oils, Petrom, ZIZ, Somap ou Atlas Sahara à lui faire confiance. Ses 19 années d’existence témoignent de ses incoercibles exploits, ce qui la place au peloton de tête dans les principaux marchés du trafic maritime africain et européen.

Le groupe part du principe de l’importance d’assurer un approvisionnement suffisant au marché local conformément aux Orientations Royales concernant ce secteur.

Une flotte de cinq navires sillonne les mers du monde, dédiée exclusivement

Au transport des produits pétroliers raffi­nés et des produits chimiques. Les navires sont exploités par MARCAB seule ou conjointement avec des partenaires euro­péens. L’armateur respecte les normes in­ternationales de sécurité pour la navigation et dispose de tous les moyens et équipe­ments nécessaires à la réalisation de grands projets. On peut citer parmi ces équipe­ments, les pétroliers et les chimiquiers à double Coque « Wisby Argan », « Wisby Cedar » et « Wisby Teck ».

Ces bateaux bénéficient d’un très bon vetting, garantissant à la fois un haut niveau de qualité et de sécurité.

Conscient des défis énergétiques aux­quels est confronté notre pays, le groupe part du principe de l’importance d’assurer un approvisionnement suffisant au mar­ché local conformément aux Orientations Royales concernant ce secteur. Le groupe a récemment renforcé sa flotte avec un si­xième navire.

Le groupe DERHEM HOLDING vise à travers cet investissement de taille, d’une part, d’accompagner l’action du gouvernement qui ne cesse de rappeler l’importance de la constitution des ré­serves stratégiques. D’autre part ce geste traduit l’implication des entreprises du Sud, dans le processus de développement socio-économique du Royaume, notam­ment dans la politique du soutien au label marocain, plus particulièrement dans le domaine de la logistique, et surtout celle du transport maritime des hydrocarbures qui connait de fortes fluctuations quant à l’offre de services et les taux de fret.

MARCAB est l’expert du transport maritime de produits pétroliers par excellence, grâce à avec ses ressources hu­maines et son savoir-faire, elle est devenue une référence dans l’univers du trading des produits pétroliers.

Avec ses partenaires multiples, la compa­gnie a acquis une grande expérience au fil des années, permettant ainsi à l’entreprise, grâce à sa flexibilité et sa grande agili­té, de répondre parfaitement aux différents besoins du marché local et international.