Maroc-Israël: les ambassadeurs des deux pays à Mexico saluent les progrès réalisés depuis la reprise des relations

Les ambassadeurs du Maroc et d’Israël à Mexico, Abdelfattah Lebbar et Zvi Tal, ont mis en avant les avancées de la coopération entre les deux pays une année après la reprise des relations diplomatiques.

Dans une tribune intitulée « Premier anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël », parue dimanche dans la publication mexicaine Excelsior, les deux diplomates ont souligné que ces progrès portent sur divers domaines politique, diplomatique, économique et culturel.

La coopération a été concrétisée, indique-t-on, par la signature de nombreuses conventions portant notamment sur le lancement de liaisons aériennes directes, l’établissement de liens de collaboration sécuritaire, la mise en place de partenariats en matière d’innovation et de recherche scientifique et académique ainsi que des actions conjointes de la société civile des deux pays.

→Lire aussi : Accord tripartite: Le chef de la diplomatie israélienne salue des progrès « concrets » dans les relations avec le Maroc

L’article relève que le rapprochement entre les deux pays, célébré par le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, et son homologue marocain, Nasser Bourita, a permis le renforcement des liens séculaires existant entre les deux peuples. Il a également contribué au renforcement de la coopération entre les ambassades du Maroc et d’Israël au Mexique.

Dans ce contexte, l’ambassadeur du Royaume a souligné que le rétablissement des relations bilatérales « consacre la coexistence historique et les liens privilégiés entre juifs et musulmans au Maroc », mettant en avant « la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service de l’unité des peuples et de l’espoir de paix et de sécurité dans la région ».

De son côté, son homologue israélien a affirmé que « lorsque nous investissons des efforts et nous faisons preuve d’engagement, la paix et une vision commune peuvent être à portée de main pour servir les peuples de notre région”, se disant optimiste pour les perspectives de coopération entre Israël et le Maroc, ainsi qu’avec le Mexique.

Dans cette tribune, les deux ambassadeurs ont rappelé leur participation, en septembre dernier, à la cérémonie de plantation d’arbres dans une forêt urbaine de Mexico, dans le cadre d’un programme initié par la capitale mexicaine intitulé « Défi vert ». Cette participation conjointe dénote, indique-t-on, de leur volonté de consolider davantage les liens d’amitié et de coopération entre le Maroc, Israël et le Mexique, notamment dans le domaine vital de l’environnement et du développement durable.

Avec MAP