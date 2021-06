Maroc/Laos: Signature d’un accord d’exemption de visa

Le Royaume du Maroc et la République Démocratique Populaire Laos ont signé, vendredi à Bangkok, un accord bilatéral relatif à l’exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques, officiels et de service, ainsi qu’un mémorandum d’entente entre l’Académie Marocaine des Etudes Diplomatiques et l’Institut Diplomatique du Laos.

Les deux documents ont été signés, respectivement au nom du Gouvernement du Royaume du Maroc par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Myanmar, M. Abdelilah El Housni, et au nom du Gouvernement laotien par M. Seng Soukhathivong, Ambassadeur du Laos en Thaïlande, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc à Bangkok.

Cet accord d’exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques, officiels et de service vise l’exemption mutuelle de visa d’entrée, de transit et de séjour dans l’autre pays, pour une période ne dépassant pas trente jours, pour les nationaux détenteurs de ces types de passeports et dont la validité dépasse six mois, précise la même source.

Avec la signature de cet accord, les quatre pays d’accréditation couverts par l’Ambassade du Royaume du Maroc à Bangkok sont désormais liés par des accords d’exemption de Visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques, officiels et de service (Thaïlande en 2015, Myanmar et Cambodge en 2017, Laos en 2021), ajoute le communiqué.

→ Lire aussi : Reprise des demandes de visa pour la France

S’agissant du Mémorandum d’entente entre l’Académie Marocaine des Etudes Diplomatiques et l’Institut des Affaires Etrangères du Laos, il vise la mise en place d’une coopération mutuellement bénéfique entre les deux institutions en matière de formation et de recherche, en offrant le cadre de référence idoine pour l’organisation de cycles de formation en diplomatie au profit des jeunes diplomates des deux pays, ainsi que l’échange d’expériences et des publications dans le domaine de la formation diplomatique entre autres, poursuit la même source.

Ce Mémorandum d’Entente constituera un mécanisme de coopération entre les deux institutions et servira de base à la consolidation d’actions antérieures, à l’instar du cycle spécial de formation organisé en 2015 par l’Académie Marocaine des Etudes Diplomatiques et en coordination avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale au profit de 15 diplomates laotiens.

La signature des deux documents précités constitue une étape importante dans le renforcement de la dynamique positive qui a marqué les échanges entre les deux pays au cours des dernières années et marque la volonté de hisser davantage les relations bilatérales ainsi que la nécessité d’enrichir les axes de coopération et les diversifier pour toucher plus de secteurs.

De même, la signature de ces documents procède de la mise en œuvre effective de la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour aller de l’avant dans la consolidation des relations liant le Maroc et le Laos tant sur le plan bilatéral que sur le plan régional.

De plus, la signature de ces documents témoigne de la détermination de notre pays à diversifier ses partenariats avec les pays de l’ASEAN en général et avec le Laos en particulier à travers la mise en place de cadres juridiques à même d’étoffer les actions de coopération, conclut le communiqué.

( Avec MAP )