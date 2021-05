Meknès: Deux individus interpellés pour vol à l’intérieur d’agences de transfert de fonds et de change

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Meknès, en collaboration avec leurs homologues de Sidi Slimane, ont interpellé, jeudi soir, deux frères pour leur implication présumée dans une affaire de vol à l’intérieur d’agences de transfert d’argent et de change dans plusieurs villes et villages du royaume.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique dans un communiqué que les deux suspects faisaient l’objet d’un avis de recherche national pour escroquerie et abus de confiance.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause sont soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols dans neuf agences de transfert d’argent et de change à El Hajeb, Meknès, Tiflet, Mechrâa Bel Ksiri, Oulmès et Jorf El Melha, par le biais d’une société écran pour escroquer les employés des agences ciblées, précise la DGSN.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de deux véhicules ayant servi à faciliter la commission de ces actes criminels, d’une somme d’argent et d’une bombe lacrymogène, alors que les recherches se poursuivent pour révéler tous les revenus tirés de cette activité criminelle et déterminer l’ensemble des crimes dans lesquels les deux suspects sont impliqués, précise-t-on.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer tous les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.

( Avec MAP )