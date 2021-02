Meknès : Une école rebaptisée au nom de feu Salaheddine El Ghomari

Une école publique relevant de la direction préfectorale de l’éducation nationale à Meknès a été rebaptisée, mardi, au nom de feu Salaheddine El Ghomari, journaliste vedette de 2M, décédé récemment à Casablanca.

Lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, et des membres de la famille du défunt, l’accent a été mis sur les qualités humaines et les compétences professionnelles du regretté.

‘’Le défunt fut une personnalité nationale très appréciée par les Marocains”, a déclaré M. Amzazi à la presse, ajoutant qu’il a joué “un rôle important dans la sensibilisation des citoyens pour qu’ils se conforment aux mesures préventives et sanitaires durant la pandémie du nouveau coronavirus”.

L’initiative de rebaptiser un établissement éducatif au nom de feu Salaheddine El Ghomari dénote de la nécessité d’enraciner les valeurs de citoyenneté et de reconnaissance, a poursuivi le ministre, notant que ‘’le défunt demeurera un symbole pour les jeunes générations’’.

“Son nom restera gravée dans la mémoire collective des Marocains”, a-t-il ajouté.

Par la même occasion, le ministre a visité une exposition de portraits et photographies de personnalités qui ont suivi leurs études dans les établissements d’enseignement de Meknès, dont des ministres, des diplomates, des gouverneurs et des personnalités culturelles, médiatiques et sportives.

Il a également visité une exposition axée sur les monuments historiques de la cité ismaïlienne et une autre sur le patrimoine matériel et immatériel de la ville de Moulay Idriss Zerhoune.

M. Amzazi a aussi procédé à la remise de prix aux élèves Ahmed Amine Mabtoul, vainqueur de la médaille d’argent lors de la session des Olympiades arabes en mathématiques et à Asmae Karimi, qui a occupé la deuxième position au niveau arabe dans la catégorie musique-Solo, lors d’une manifestation organisée par l’ISESCO.

Avec MAP