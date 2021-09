Message de condoléances de SM le Roi au chef de l’Etat algérien suite au décès de l’ex-président Abdelkader Bensalah

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République algérienne démocratique populaire, M. Abdelmajid Tebboune, suite au décès de l’ex-chef d’Etat Abdelkader Bensalah.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle du décès de l’ex-président de la République démocratique populaire d’Algérie.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime au Président algérien et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple algérien frère, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, implorant le Tout Puissant d’accueillir le défunt parmi les vertueux et de le rétribuer pour les services rendus à sa patrie. SM le Roi implore le Très Haut d’accorder patience et réconfort au Président algérien.