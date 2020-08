Mesures de précaution: Suspension des visites familiales dans certains établissements pénitentiaires

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a décidé de suspendre les visites familiales aux détenus de certains établissements pénitentiaires, et ce en rapport avec le développement de la situation épidémique dans certaines préfectures et provinces.

Dans un communiqué jeudi, la DGAPR indique que les établissements concernés par cette décision sont : Ain Sebaa 1, Ain Sebaa 2, le centre de réforme et de rééducation Ain Sebaa, Ain Borja à Casablanca, Salé 2, El Arjat 1, El Arjat 2, la prison locale de Kénitra et de l’Oudaya à Marrakech, Tanger 1, Tanger 2, Tétouan, Ras El Ma et Bourkaiz à Fès.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures de précaution prises par la DGAPR pour protéger la population carcérale et les fonctionnaires qui y travaillent, conclut le communiqué.