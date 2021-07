Migration: 970 personnes ont péri en Méditerranée en 2021 (OIM)

Le décès d’au moins 57 personnes au large de la Libye cette semaine porte à environ 970 le nombre de migrants clandestins morts en Méditerranée depuis le début de l’année, a annoncé mardi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Parmi les victimes de ce nouveau drame figurent vingt femmes et deux enfants en bas âge, a indiqué l’organisation onusienne à Genève.

Le bateau avait quitté dimanche la ville libyenne de Khoms, à quelque 120 kilomètres à l’est de la capitale Tripoli, avant de rencontrer des problèmes techniques et de faire naufrage.

“Des pêcheurs locaux et les gardes-côtes libyens ont secouru 18 personnes“, a indiqué le porte-parole de l’OIM, Paul Dillon.

“Les survivants ont indiqué à nos équipes qui répondent régulièrement à ces scènes déchirantes qu’au moins 57 personnes étaient portées disparues“.

“Ce drame porte à environ 970 hommes, femmes et enfants le nombre de morts sur la route de la Méditerranée centrale en 2021“, a-t-il indiqué.

L’OIM a fait état d’une augmentation des départs de migrants, des interceptions et des arrivées en Méditerranée centrale cette année.

“En plaidant pour de meilleures pratiques de gestion des migrations, une meilleure gouvernance des migrations et une plus grande solidarité de la part des États membres de l’UE, nous pouvons parvenir à une approche plus claire, sûre et humaine de cette question, à commencer par sauver des vies en mer“, a déclaré le porte-parole.

Il a estimé “le moment venu” d’adopter une nouvelle approche qui serait décidée par les Etats.

