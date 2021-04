Ministre saoudien : une normalisation avec Israël serait « bénéfique »

L’Arabie Saoudite serait-elle en voie de normaliser ses relations avec Israël ? En tout cas, le ministre saoudien des affaires étrangères Fayçal ben Farhan n’a pas manqué de vanter les mérites d’un éventuel accord qui serait « extrêmement bénéfique » pour le Moyen-Orient, rapporte le média i24news.

“Je pense que la normalisation du statut d’Israël au sein de la région y aurait un impact formidable“, a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne, ben Farhan, lors d’un entretien jeudi à la chaîne de télévision américaine CNN. “Cela serait extrêmement bénéfique à la fois sur les plans économique, social, et du point de vue de la sécurité” reprend le média israélien.

Depuis la signature des accords d’Abraham entre Israël et les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan, ainsi que le rétablissement des relations avec le Maroc, des responsables affirment que l’Arabie Saoudite pourrait leur emboîter le pas. En effet, lors d’une tribune accordée au Wall Street Journal parue le 14 mars, Jared Kushner déclarait que « le Royaume saoudien a déjà fait un premier pas en accordant l’ouverture de son espace aérien à Israël et, plus récemment, en permettant à une équipe de pilotes israéliens de participer au rallye Dakar ». Ainsi, il annonçait qu’une normalisation entre les deux pays était en vue mais que les cartes étaient désormais entre les mains de l’administration de Biden, avant d’annoncer que trois autres pays pourraient eux aussi signer des accords avec Israël, à savoir le Sultanat d’Oman, le Qatar et la Mauritanie.

Néanmoins, si une méfiance commune envers l’Iran a permis de rapprocher les deux pays, cette étape dépendrait beaucoup du progrès du processus de paix israélo-palestinien qui est actuellement au point mort a ajouté le ministre saoudien, rapporte i24news.