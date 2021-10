MLI : Un institut de leadership dédié aux leaders émergents, aux entreprises et aux institutions gouvernementales est créé au Maroc

Le Moroccan Leadership Institute (M.L.I), fondé par deux experts en leadership, souhaite répondre à une demande importante en pratique de leadership, et se fixe comme cap, d’institutionnaliser la formation au leadership au Maroc.

Mohamed Alami Berrada et Asmae El Hajji, ont associé leur expertise pour lancer un institut qui a pour vocation de former les nouvelles générations de leaders, aussi bien dans le secteur privé que public.

Pour accompagner les leaders, qui sont ou seront au front, dans les organisations, pour conduire le changement, M.L.I se fixe comme objectif de les équiper de pratiques leur permettant d’initier des dynamiques de leadership, leur permettant d’avoir plus d’impact et de résultats.

M.L.I propose 3 programmes différents pour répondre aux besoins de 3 audiences spécifiques : le premier, pour les jeunes leaders émergents, notamment des universités et des établissements de formation supérieure, le second proposé aux dirigeants et collaborateurs des entreprises privées est adapté à leurs problématiques. Enfin, le troisième programme, inédit jusque-là au Maroc, vise les acteurs des organisations publiques et gouvernementales.

Les contenus de M.L.I, inspirés des meilleures pratiques de leadership dans le monde, et adaptés à chaque organisation et à ses challenges propres, visent à équiper les leaders de tous âges, de pratiques et de savoir-être leur permettant :

de libérer l’énergie des équipes et de de créer des synergies entre les différentes parties prenantes,

de dépasser les conflits entre les factions qui défendent des intérêts particuliers

de créer dans un environnement créatif et inspirant qui questionne les croyances et les pratiques limitantes

de lever les obstacles qui freinent la création de valeur

Une trentaine de leadership speakers seront associés au M.L.I Network pour les ‘Inspirational Talks’, ainsi que des Masterclass.

M.L.I déploiera ses programmes de leadership tout au long de l’année, au profit des entreprises privées, des institutions gouvernementales (départements ministériels, agences publiques, conseils supérieurs…), ainsi que des organisations internationales.

A propos des fondateurs

Mohamed Alami BERRADA

Leadership Associate – Leadership in Governance

Mohamed Alami Berrada, œuvre pour la promotion du Leadership au Maroc, depuis 2011, à travers de nombreux engagements : Co-fondateur du réseau Tariq Ibnou Ziyad Initiative et de l’association « Les Citoyens », il a enseigné dans des écoles d’ingénieurs entre 2007 et 2015, notamment le leadership. Il a réalisé́, à ce titre, plus d’une cinquantaine de formations au Maroc et à l’étranger.

Né à Casablanca, en 1979, et diplômé d’ESSEC Business School en 2003, il a également suivi trois formations exécutives en leadership et en gouvernance publique à la Harvard Kennedy School of Government (2011, 2015, 2021) et en communication politique à la Hertie School of Governance – Berlin (2010, 2012).

Son passage au sein de l’exécutif (en tant que conseiller du Chef de Gouvernement entre 2017 et 2020), lui a permis d’appliquer ses pratiques de leadership, dans le contexte de conception et de déploiement des politiques publiques, au Maroc.

Asmae EL HAJJI

Leadership Associate – Personal Leadership & Corporate Leadership

Asmae El Hajji, est une passionnée du leadership qu’elle a eu l’occasion d’expérimenter tout au long de sa carrière professionnelle et ses vies associative et sportive. Depuis 2015, elle est très impliquée dans la formation au leadership et dans le renforcement des capacités des jeunes. Née en 1992, à Mohammédia, doctorante-chercheuse en sciences de gestion de l’université Cadi Ayyad, et forte d’une expérience de plus de 8 ans dans le monde de la formation, en multinationale, elle a bâti son expertise dans la conception et le déploiement de programmes de formation en leadership et management.

Lauréate du U.S. Department of State’s Professional Fellows Program, enseignante du cycle supérieur, formatrice, et facilitatrice certifiée du Soliya Dialogue & Facilitation Program, elle intervient régulièrement dans des entreprises, des fondations internationales, et au profit d’associations de la société́ civile. Asmae a été́ présidente de Tariq Ibnou Ziyad Initiative en 2018/2019.