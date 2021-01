Nador : Enquête judiciaire pour identifier les impliqués dans une tentative de trafic de 2.380 kg de Chira (DGSN)

La Brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de Sûreté de Nador a ouvert, vendredi, une enquête sous la supervision du parquet compétent pour identifier les impliqués dans une tentative de trafic de 2 tonnes et 380 Kg de Chira dans des conteneurs métalliques destinés à l’export.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les services des Douanes opérant au port de Nador ont saisi la drogue, qui était dissimulée dans des cargaisons de pierres métalliques à l’intérieur de 9 conteneurs destinés à l’export à bord d’une croisière commerciale à destination d’un pays européen.

Les recherches et investigations menées par les services de la police judiciaire de Nador, en coordination sur le terrain avec la Gendarmerie royale de Zaïo, ont permis de localiser l’entrepôt où ont été emballées et préparées les cargaisons de drogue, dans la zone rurale “Ouled Settout” précise la DGSN, notant que la perquisition qui y était effectuée s’est soldée par la saisie d’une quantité supplémentaire du Chira emballée de la même manière.

La Brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de Sûreté de Nador poursuit les recherches et investigations relatives à cette affaire sous la supervision du parquet compétent pour interpeller l’ensemble des impliqués dans ce réseau et identifier les éventuelles ramifications nationale et internationale de cette activité criminelle, conclut la DGSN.

Avec MAP