New York se dirige vers un nouveau confinement sur fond de hausse des hospitalisations

Le maire de New York, Bill de Blasio, a averti lundi que la ville pourrait retourner vers un confinement total, limitant les restaurants à la livraison à domicile et aux plats à importer uniquement, sur fond de hausse continue des hospitalisations liées aux infections à la Covid-19.

“Au rythme actuel auquel nous allons, nous devons être prêts maintenant pour un arrêt complet, une ‘pause’ comme nous l’avions fait à la fin du printemps”, a dit M. de Blasio en allusion au confinement total que la ville avait décrété pendant près de trois mois au début de la pandémie.

«C’est de plus en plus nécessaire pour endiguer cette deuxième vague» de la pandémie, a estimé le Maire lors d’une conférence de presse.

Le 12 décembre, 185 patients ont été admis dans les hôpitaux de New York pour des complications suspectées de COVID-19, tombant légèrement en dessous du seuil de sécurité de 200 nouveaux patients admis par jour décidé par la ville.

Cependant, pendant plusieurs jours la semaine dernière, plus de 200 malades potentiels de la COVID-19 ont été admis par jour, et la moyenne sur sept jours des admissions à l’hôpital pour 100.000 personnes à New York était de 2,73% vendredi, franchissant le seuil de sécurité de la ville de deux pour cent. Le maire a qualifié la dernière semaine d’hospitalisations de «période difficile» pour cette mégapole de près de neuf millions d’habitants.

Le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, a déclaré vendredi au New York Times que «si vous extrapolez à ce taux de croissance, vous pourriez envisager la fermeture de New York dans un mois».

M. Cuomo a aussi annoncé que le service à l’intérieur des restaurants sera interdits indéfiniment à New York, limitant les restaurants au service à l’extérieur, aux plats à emporter et aux livraisons à domicile.

Au niveau des Etats-Unis, le bilan des décès liés au coronavirus a dépassé les 300.000 lundi, le jour-même où les premières doses de vaccin anti-covid ont commencé à être administrées à travers le pays, notamment à New York.

