Nissan compte investir plus de 17,5 milliards USD dans l’électrique

Le constructeur automobile japonais Nissan Motor a annoncé, lundi, qu’il allait investir environ 2000 milliards de yens (près de 17,59 milliards USD) au cours des cinq prochaines années pour accélérer l’électrification de ses véhicules, l’objectif étant que plus de la moitié de sa gamme mondiale de véhicules soit alimentée par des batteries ou des hybrides d’ici 2030.

Dans sa vision à long terme, le groupe a indiqué qu’il lancerait un véhicule électrique équipé de batteries entièrement solides, qui devraient être plus sûres et offrir une plus grande autonomie, d’ici 2028.

D’ici 2030, le troisième constructeur automobile japonais prévoit le lancement de 23 voitures électrifiées, dont 15 véhicules électriques.

Les véhicules électrifiés comprennent les VE et les hybrides, c’est-à-dire les véhicules alimentés à la fois par un moteur à combustion interne et un moteur électrique. À l’heure actuelle, les voitures électrifiées représentent plus de 10 % de la gamme de modèles de Nissan dans le monde.

« Nous allons rechercher des opportunités commerciales qui stimuleront notre rentabilité à long terme en vue de l’ère des voitures électrifiées« , a déclaré Makoto Uchida, PDG de Nissan, lors d’un point de presse.

Une usine pilote pour les batteries entièrement solides sera prête dès l’exercice 2024 à Yokohama, près de Tokyo, où se trouve le siège du constructeur automobile.

Nissan avait précédemment déclaré qu’il rendrait électrifiées toutes ses voitures nouvellement lancées sur les marchés clés au début des années 2030.

Par région, son objectif le plus ambitieux concerne l’Europe, où les voitures électrifiées devraient représenter plus de 75 % des ventes d’ici 2026, contre 55 % pour le Japon et 40% pour la Chine, et plus de 40% pour les États-Unis, d’ici 2030.

Nissan rejoint d’autres constructeurs automobiles en se fixant des objectifs spécifiques, alors que l’industrie automobile et d’autres secteurs redoublent d’efforts pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, en partie responsables du réchauffement de la planète, et pour atteindre la neutralité carbone.

Selon le cabinet d’études japonais Fuji Keizai Group Co., les ventes mondiales de véhicules électrifiés – hybrides, hybrides rechargeables et voitures électriques à batterie – devraient atteindre 49,19 millions d’unités en 2035, soit une multiplication par 8,4 par rapport aux 5,85 millions d’unités vendues en 2020.

( Avec MAP )