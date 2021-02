Nouveau Jeep Compass SUV familial et moderne

Dans l’univers Jeep, la nouvelle Compass s’impose comme le SUV compact familial par excellence. Spacieuse. Fortement ancré au cachet atypique et historique de la marque, le véhicule répond aux besoins des automobilistes les plus modernes et les plus branchées.

Le segment des SUV continue sa percée dans le marché. L’explication est assez simple ce genre de véhicules permet de joindre l’utile à l’agréable. Il est synonyme de sécurité, de confort et de modernité. Jeep est parmi les rares marques qui ont une nette avancée dans ce domaine et elle propose une gamme exclusivement 4×4.

Capitalisant sur un historique riche et glorieux entamé depuis la Seconde Guerre mondial, la nouvelle Compass manifeste fièrement l’ADN qui a fait le succès de la marque. Elle est immédiatement reconnaissable comme une Jeep dès le premier coup d’oeil à travers les signes caractéristiques traditionnelles de Jeep comme la calandre à sept ouvertures et les passages de roues trapézoïdaux Elle présente un design distinctif et contemporain avec une allure élancée. Le SUV se distingue par sa silhouette séduisante et des lignes extérieures fluides sont soulignées par les barres de toit noires et des jantes 16’’. Les enjoliveurs des phares aux contours noir ajoutent de la personnalité et une attitude déterminé à la face avant.

L’architecture intérieure présente des détails techniques et des matériaux raffinés. L’esprit Jeep est également perceptible dans l’habitacle notamment au niveau la console centrale, elle arbore une teinte et une finition atypique de la marque.

Avec une longueur de 4394 mm, 2033 de largeur et 1629 mm de hauteur, les dimensions du 4×4 confortent son aspect compact tout en l’espace à bord. de L’habitacle

Le système d’infodiverissement intègre parfaitement les caractéristiques fonctionnelles de la Jeep Compass. Le sytème de navigation Uconnect 7’’ avec navigation via smartphone compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, dispose d’un écran tactile haute définition à technologie capacitive. Le tableau de bord est conçu d’une manière ergonomique et présente un écran de dernière génération qui affiche des informations configurable par le conducteur

La dotation en matière d’équipement est très riche et variée. Ainsi l’ouverture et le démarrage sans clé, la climatisation automatique bizone, ainsi qu’à l’alerte anti-collision ou de franchissement de ligne.

Au chapitre mécanique, la version commercialisée au Maroc du nouveau Jeep Compas est dotée du moteur 1.6 Multijet qui a fait ses preuves dans plusieures modèles construits par le groupe FCA. Le bloc fournit une puissance de 120 ch et un couple de 320 NM. La consommation mixte se situe autour de 5,5 litres. Le moteur est associé à une boite automatique à six rapports.

Les prix démarrent à partir de 259 900 DH pour la finition Longitude, ils passent à 289.900 pour la version Night Eagle et ils culminent à 319.900 Dh pour la finition Limited.