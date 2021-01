OMT : Le Maroc prend part à la 113ème Session du Conseil Exécutif ‎

Madame Nadia FETTAH, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, ‎a pris part virtuellement aux travaux de la 113ème Session du Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale du ‎Tourisme (OMT) qui s’est tenue le 19 janvier 2021, à Madrid en Espagne.‎

La 113ème Session du Conseil Exécutif de l’OMT s’est déroulée en présence des représentants des Etats ‎Membres et de Membres Affiliés. Elle a été marquée par la présentation du rapport du Secrétaire Général de ‎l’Organisation sur les tendances actuelles et les perspectives du tourisme international dans une phase post ‎Covid-19, ainsi que sur l’exécution du programme de travail et la situation financière de l’Organisation.‎

Cette Session a également été rehaussée par l’allocution du Chef de gouvernement d’Espagne, Pedro Sanchez, ‎qui a exprimé le soutien de son pays aux travaux du Conseil Exécutif de l’OMT et présenté la stratégie adoptée ‎par l’Espagne pour la relance de l’industrie touristique.‎

Par ailleurs, les Etats membres du Conseil Exécutif ont adopté une décision qui recommande à la 24ème Session ‎de l’Assemblée Générale de l’OMT prévue à Marrakech en 2021, Monsieur Zurab Pololikashvili, en tant que ‎futur Secrétaire Général de ladite Organisation pour un nouveau mandat de quatre ans (2022-2025) et ce, suite ‎à un processus de vote secret remporté par la Géorgie lors dudit Conseil.‎

Lors de son intervention, Nadia Fettah, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de ‎l’Économie Sociale qui a remercié le Secrétaire Général de l’OMT pour la qualité et la richesse des rapports ‎présentés lors de cette Session du Conseil, a souligné qu’à l’instar des gouvernements des États membres de ‎l’OMT, le Gouvernement marocain sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a entrepris plusieurs ‎mesures, à même d’assister et de soutenir les populations les plus vulnérables, de maintenir les emplois et ‎d’accompagner les entreprises, y compris dans le secteur touristique. ‎

Par ailleurs, la ministre marocaine a souligné que son département a entamé la mise en œuvre du guide sur les ‎mesures sanitaires adoptées par les opérateurs touristiques marocains, ainsi que des recommandations de ‎sécurité sanitaire liées à la Covid-19 destinées aux professionnels du tourisme marocain. Dans ce sens, elle a ‎indiqué qu’il a été procédé au lancement du label “Welcome Safely” qui définit les exigences, les ‎recommandations et les préconisations devant être respectées par les établissements d’hébergement ‎touristique au Maroc, pour prévenir et gérer tout risque de contamination par la Covid-19.‎

A l’issue de cet événement, Madame Fettah a indiqué que le Maroc est fier et honoré de rassembler la grande ‎famille du Tourisme à Marrakech en 2021 à l’occasion de la tenue de la 24ème Session de l’Assemblée Générale ‎de l’OMT, et que les itérations entre les parties prenantes concernées sont en stade avancé et qu’il est prévu ‎de procéder à la signature par le Maroc et l’OMT de l’Accord inhérent à l’organisation de cet évènement durant ‎la première semaine du mois de février 2021.‎

La 113ème Session du Conseil Exécutif a aussi été marquée par un déjeuner offert par le Maroc, en l’honneur ‎des participants au Conseil, lequel a mis en avant l’art culinaire marocain, et au cours duquel il a été procédé à ‎la présentation d’une « brochure sur la gastronomie africaine » à laquelle le Royaume avait contribué.‎