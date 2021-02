ONU: le Maroc reconduit à la coordination du Groupe africain sur les questions économiques et de développement

Le Maroc a été reconduit pour la deuxième année consécutive à la coordination du Groupe africain à New York sur les questions économiques et de développement, notamment au niveau de la Deuxième commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Dans ce cadre, la Mission permanente du Maroc auprès de l’ONU assumera le rôle de coordonnateur principal du Groupe africain auprès des Nations-Unies et de ses positions communes sur les questions cruciales du développement durable, la promotion du développement socio-économique en Afrique, et la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030.

A ce titre, le Maroc aura la charge de négocier, avec les autres partenaires internationaux, au nom du continent africain. Il œuvrera, en outre, à consolider les positions africaines communes dans le cadre des processus multilatéraux de la lutte contre la pandémie COVID-19 et la reprise post-pandémie, l’action climatique, la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire, la transition énergétique, la mobilisation des ressources financières pour le développement durable, les défis confrontés par les pays les moins avancés en Afrique, le financement du développement dans le contexte africain, la mise à niveau du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, la coopération Sud-Sud et la migration, parmi un large éventail de sujets de la coopération multilatérale pour le développement.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc s’activera inlassablement à promouvoir la voix du continent africain dans le cadre du multilatéralisme international et promouvoir le rôle de l’intégration régionale en Afrique pour la réalisation des objectifs de développement durable et assurer la réussite d’une reprise durable et inclusive post-pandémie.

Le choix porté sur le Maroc, en vue de coordonner et mettre en exergue les positions du Continent au sujet de son développement socio-économique et durable, confortent et confirment le rôle leader du Royaume en Afrique, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, et la confiance dont le Maroc jouit auprès de ses pairs africains.

( Avec MAP )