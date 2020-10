Ouverture des écoles à Casablanca dès lundi prochain

C’est officiel, le gouvernement vient d’annoncer que les établissement scolaires de la capitale économiques pouvaient ouvrir leurs portes dès ce lundi 5 octobre.

Une décision qui concerne tous les niveaux du primaires au cycle universitaire ce qui implique donc la pratique du mode d’enseignement en présentiel, sauf pour les parents qui auront opté pour celui à distance. Ce choix est expliqué par les recommandations du comité de veille local et du comité technique et scientifique dédié au Covid-19 pour contenir la propagation du coronavirus comme l’annonce un communiqué du gouvernement cité par l’agence de presse MAP.

Par contre, les mesures de confinement qui concerne Casablanca perdureront pour une autre période de 14 jours. Il s’agit pour rappel de la fermeture de toutes les entrées et sorties de la préfecture de Casablanca puisque seule l’autorisation spéciale délivrée par les autorités locales permet les déplacements de et vers la métropole, le maintien du couvre-feu de 22h à 05h du matin, exception faite du personnel de la sûreté et de la santé publique, ainsi que les employés des secteurs vitaux et sensibles, et les transporteurs de marchandises à condition de présenter des justificatifs ainsi que la fermeture des marchés de proximité chaque jour à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h.

À noter que le communiqué a insisté sur la nécessité de se conformer, pour les établissements scolaires qui vont ouvrir, aux plus strictes mesures sanitaires.