Pan-African & Moroccan Hand Made Expo : l’artisanat africain au cœur d’une exposition interactive

Pan-African & Moroccan Hand Made Expo annonce le lancement de la première exposition virtuelle pour soutenir la promotion des créations de l’artisanat africain.

Programmé sur une durée de deux mois, du 01 Mars au 30 Avril 2021, cet événement comprendra plusieurs rendez-vous axés autour de l’artisanat au Maroc et dans le reste du continent africain, mais aussi autour des échanges et de la coopération sud-sud en termes de savoir-faire artisanal et touristique. L’objectif ultime étant de promouvoir les régions touristiques du Maroc à travers l’artisanat et la Gastronomie, attirer les investisseurs étrangers et renforcer l’image de l’artisanat et le patrimoine marocain sur le plan international.

L’artisanat africain fait partie des plus belles signatures dans le monde, mais en raison de la crise sanitaire engendrée par la Covid-19, les artisans du continent ont dû arrêter leurs activités. L’exposition intervient ainsi dans ce contexte pour donner un nouvel élan au secteur.

En visite virtuelle et après une simple inscription sur la plateforme Business & Fairs, le visiteur aura accès aux trois grands chapiteaux, dont un dédié à l’artisanat, en plus de deux galeries dédiées à l’art et la culture.

La première galerie, occupée par Naji Khalid, collectionneur et chercheur en patrimoine et culture marocaine / arabe, portera sur l’histoire du Maroc, du Sultan Moulay Abdellah à ce jour. Médailles, tableaux, pièces de monnaie, timbres et lettres pourront nourrir la curiosité des amoureux de l’histoire.

La deuxième galerie, dédiée également aux trésors historiques, sera occupée par l’Association Philatélique et Numismatique de Marrakech qui exposera, à travers plusieurs thèmes, tout un patrimoine philatélique.

A travers sa diversité, ses couleurs et ses matières, l’artisanat africain a inspiré les plus grandes marques de luxe qui s’appuient sur l’histoire et la tradition du continent dans leurs créations.