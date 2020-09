Pandémie : les rassemblements de plus de 6 personnes interdits dès lundi en Angleterre

Les rassemblements de plus de six personnes vont être interdits à partir de lundi en Angleterre dans le cadre de la stratégie du gouvernement de Boris Johsnon pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Selon la presse britannique, une conférence de presse présidée par le premier ministre est prévue ce mercredi en après-midi pour annoncer les nouvelles mesures de distanciation sociale qui devraient remplacer la règle en vigueur limitant les rassemblements à 30 personnes.

La nouvelle limite s’appliquera “aux rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur, dans les logements privés, les espaces publics extérieurs et des lieux comme les pubs et les restaurants”, précise un communiqué de Downing Street publié la veille de la conférence.

Selon le quotidien britannique The Daily Telegraph, “quiconque qui enfreint la règle fera face à une amende sur place pouvant aller jusqu’à 100 £, mais qui risque de doubler en cas d’infractions répétées pour atteindre jusqu’à 3.200 £”.

Le journal souligne toutefois que les nouvelles règles comprennent quelques exceptions, précisant que les mariages, funérailles, sports d’équipe, écoles, lieux de travail et ménages qui comptent plus de six personnes sont exclus de cette mesure.

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec près de 50.000 décès dus à la pandémie de coronavirus, chacune des quatre nations constitutives décide de ses propres mesures sanitaires, le gouvernement de Londres étant compétent uniquement pour l’Angleterre.

Des confinements locaux ont ainsi été imposés dans différentes localités britanniques pour contenir la pandémie. Mardi, des restrictions ont été imposées notamment dans la ville de Bolton, au nord-ouest de l’Angleterre en raison d’une recrudescence des cas de Covid-19, notamment parmi des jeunes.