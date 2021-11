Pr. Bertin Léopold KOUAYEP : « La 1ère édition du Forum MD-Sahara repositionne géo-stratégiquement l’Afrique face à son développement »

« Nous devrions tous être conscients que cette première édition du forum repositionne géo-stratégiquement l’Afrique face à son développement », a déclaré à MAROC DIPLOMATIQUE, le Professeur Bertin Léopold KOUAYEP, Enseignant chercheur des Universités à Paris.

Lors de son intervention au Forum MD-Sahara, organisé à Dakhla par MAROC DIPLOMATIQUE les 18 et 19 novembre, le professeur avait abordé la question de « la résilience face à la crise sanitaire » et « l’enjeu du développement économique et l’intégration africaine : réalités et défis ».

Pour le Pr. Léopold KOUAYEP, Il faut s’intégrer dans une dynamique d’accompagnement de la vision royale, « parce que le Roi l’a dit, il y a quelques années, à l’Union Africaine, il est temps que les richesses de l’Afrique profitent à l’Afrique », a-t-il indiqué. Ceci passe, selon lui, par « une prise de conscience » et « un grand mouvement panafricaniste et souverain ».

Dans ce sens, le professeur a remercié MAROC DIPLOMATIQUE qui a pu amener des personnalités de haut calibre de tous les coins du monde « pour penser et repositionner la place de l’Afrique dans le contexte du développement économique ».