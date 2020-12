Premières images de la visite américano-israélienne au Maroc

Plusieurs images et vidéos de la visite de la délégation américano-israélienne, annoncée il y a quelques jours, sont apparues sur les réseaux sociaux.

Le vol LY555 de El Al Airlines a décollé à 09h30 de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, et devrait atterrir autour de 15h à Rabat. L’avion a été décoré pour l’occasion des trois drapeaux marocain, israélien et américain ainsi que d’une khmissa. La visite se fera en présence d’une délégation américaine menée par Jared Kushner, Conseiller et gendre de Donald Trump et Avi Berkovich, assistant du Président et représentant spécial pour les négociations internationales.

La délégation israélienne quant à elle sera conduite par Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale d’Israël et chef d’État-major pour la sécurité nationale, ainsi que Haim Regev, chef d’État-major adjoint.

Another historic first flight with the team! 🇺🇸🇮🇱🇲🇦 Tel Aviv – Rabat pic.twitter.com/ZMuI5IIEgZ — Avi Berkowitz (@aviberkow45) December 22, 2020

Selon certaines sources, dont la presse israélienne, cette visite sera l’occasion de signer plusieurs accords entre les deux pays notamment dans les domaines de l’agriculture ou encore de l’industrie. Quatre accords devraient déjà être signés cet après-midi, permettant les vols directs entre les deux pays. Les autres accords devraient concerner l’eau, la finance et les visas selon le Jérusalem Post.