QNET remporte le prix « Stevie® Bronze » 2021 dans la « Femmes d’Affaires »

La société de vente directe via le commerce électronique, QNET, a remporté le prix « Stevie® Bronze » 2021 dans la catégorie Femmes d’Affaires.

« Nouvelle consécration pour QNET, la société de vente directe via le commerce électronique, qui vient de se voir décerner le prix Stevie® Bronze dans la catégorie Femmes d’Affaires (pour les entreprises de 11 à 2.500 employés), lors de la 18e édition annuelle des Stevie Awards for Women in Business », indique l’entreprise dans un communiqué.

Nominatif, ce prestigieux prix a été attribué à Malou Caluza, Deputy Chairperson de QNET qui a déclaré: « ce nouveau sacre vient consolider et souligner une nouvelle fois toute la teneur des valeurs que nous défendons et qui ont toujours plaidé en faveur d’une société égalitaire et paritaire, entièrement fondée sur la méritocratie et sur le travail, sans autres types de considérations« .

Et d’ajouter: « Je suis incroyablement fière de ce que nous avons réussi à accomplir jusqu’à présent et je suis confiante dans notre engagement de longue date qui consiste à aspirer en permanence à donner aux autres les moyens de reprendre leur vie en main, mais aussi à encourager la femme à toujours aller de l’avant« .

→Lire aussi : Huawei Maroc obtient à nouveau la certification Top Employer 2022

Les Stevie Awards for Women in Business récompensent les femmes cadres, entrepreneurs, employées et les entreprises qu’elles dirigent. Les Stevie Awards sont aujourd’hui perçus comme étant les récompenses commerciales les plus prestigieuses au monde.

Une cérémonie virtuelle de remise des prix tenue le jeudi 13 janvier 2022 a été réservée aux gagnants. Pour rappel, plus de 1.500 candidatures ont été enregistrées cette année. Les participants en lice ont concouru dans plus de 100 catégories différentes, parmi lesquelles celle de cadre de l’année, d’entrepreneur de l’année, mais aussi celle d’entreprise de l’année, de start-up de l’année et de femme employée de l’année.

Des informations plus détaillées sur les prix Stevie pour les femmes d’affaires et la liste des lauréats des catégories or, argent et bronze sont disponibles sur www.StevieAwards.com/Women.

Les lauréats des prix Stevie Or, Argent et Bronze ont été départagés par huit panels de jurys composés de 160 professionnels issus du monde des affaires et originaires de plusieurs pays.

S’exprimant au sujet de ce concours de premier plan, qui a été organisé virtuellement cette année étant donné le contexte sanitaire actuel, Maggie Gallagher Miller, présidente des Stevie Awards, a déclaré : « Nous pensions sincèrement que les remarquables exemples de réussite que nous avons vus dans le cadre des éditions précédentes ne pouvaient guère être dépassés, mais nous avions tout simplement tort ! Les entreprises dirigées par des femmes ont contribué de manière significative à la stimulation de l’innovation et à la dynamisation de l’activité entrepreneuriale, notamment depuis le début de la pandémie de covid-19. Les nominations soumises aux 18e Stevie Awards for Women in Business sont une véritable source d’inspiration, d’humilité et de motivation pour les femmes du monde entier. Nous félicitons tous les lauréats qui ont concouru au prix Stevie Or, Argent et Bronze ».

Les Stevie Awards tiendront leur quatrième conférence annuelle Women|Future du 1er au 5 novembre. Les détails et l’inscription à cet événement, qui sera organisé virtuellement cette année, sont disponibles sur www.WomenFutureConference.com. Les lauréats des trois catégories Red Ladder Women in Technology, parrainées par HCL Technologies, ainsi que les cinq lauréats du Grand Stevie Award, seront annoncés le 5 octobre prochain. Les gagnantes des catégories HCL seront, quant à elles, annoncées fin novembre.

Les inscriptions pour les 2022 Stevie Awards for Women in Business seront ouvertes à partir de mai prochain.

Les Stevie Awards sont déclinés en huit programmes différents : les Stevie Awards pour l’Asie-Pacifique, les Stevie Awards pour l’Allemagne, les Stevie Awards pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, les American Business Awards, les International Business Awards, les Stevie Awards pour les grands employeurs, les Stevie Awards pour les femmes dans l’entreprise et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle.

Les Stevie Awards enregistrent chaque année plus de 12.000 candidatures d’entreprises originaires de plus de 70 pays. En honorant des entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les dirigent, les Stevie Awards récompensent l’excellence sur le lieu de travail à travers le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, cliquez sur: http://www.StevieAwards.com.

Avec MAP