Ramadan: Adoption de l’horaire continu (09h-15h) par les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales

Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales connaîtront un changement durant le mois sacré du ramadan par l’adoption de l’horaire continu de 09h à 15h, et ce du lundi au vendredi, indique mardi un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration- Département de la Réforme de l’administration.

Ce changement d’horaire intervient conformément à l’arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics n° 05.1899 publié le 25 Chaâbane 1426 (30 septembre 2005) fixant les horaires de travail dans les administrations de l’État et les collectivités locales durant le mois du Ramadan, précise la même source.

Avec MAP