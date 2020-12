Roger Federer forfait pour l’Open d’Australie

Le Suisse Roger Federer a déclaré forfait pour l’Open d’Australie pour poursuivre sa récupération après deux opérations à un genou, ont annoncé lundi les organisateurs du tournoi.

L’ex-N1 mondial de 39 ans avait cessé toute activité sportive depuis février mais avait repris ses entraînements récemment et figurait sur la liste des participants à l’Open d’Australie, qui commence le 8 février.

“Finalement, Roger n’a pas eu le temps de se préparer aux rigueurs d’un Grand Chelem et il est très déçu de ne pas pouvoir venir à Melbourne en 2021”, a déclaré le patron du tournoi, Craig Tiley.

C’est la première fois de sa carrière que le Suisse va rater ce tournoi. D’ailleurs, ses soucis de santé l’avaient même poussé à envisager la fin de sa carrière.

“L’heure de la retraite approche et je sais que le circuit va me manquer. Il aurait été facile de prendre ma retraite maintenant, mais je veux me donner une chance de profiter encore du tennis”, déclarait Federer en juillet dans la presse allemande, peu de temps après avoir subi – en pleine suspension du circuit pour cause de Covid-19 – une seconde arthroscopie du genou droit en quatre mois et mis fin à sa saison.

Et à la mi-décembre, il avait reconnu ne pas être certain de participer à l’Open d’Australie.

“C’est une course contre la montre. Bien sûr, cela aiderait si j’avais un peu plus de temps. Mais cela se jouera à peu de chose”, avait-il déclaré lors d’une cérémonie de remise de prix en Suisse.

“J’aurais espéré être à 100% dès le mois d’octobre. Mais je ne suis pas à ce niveau, même aujourd’hui. Cela risque d’être très juste” pour l’Open d’Australie, avait-il ajouté.

L’Open d’Australie devait initialement débuter le 18 janvier, mais les organisateurs et les instances dirigeantes du tennis ont dû repousser les dates du tournoi à la demande des autorités australiennes pour mettre en place des mesures sanitaires inédites afin d’éviter la propagation du Covid-19.

