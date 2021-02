Safi : 06 porteurs de projets bénéficient de prêts d’honneur d’un montant total de 480.000 DH

Quelque 06 porteurs de projets issus de la province de Safi ont bénéficié vendredi, de prêts d’honneur (prêts sans garantie et sans intérêts), d’une valeur totale de 480.000 DH et ce, dans le cadre du projet “Safi Moubadara”.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion, au Centre d’accompagnement des jeunes, en présence du gouverneur de la province de Safi, M. Lahoucine Chaynane, le directeur du Groupe OCP-Site de Safi, le représentant de Safi Energy Company (SAFIEC), le président de l’annexe de l’Agence Social de Développement (ADS), les représentants de certaines institutions financières, outre une responsable du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi.

Les projets sélectionnés dans le cadre de cette initiative visant à encourager l’entrepreneuriat auprès des jeunes, concernent les secteurs de la formation, l’artisanat, l’environnement, le digital (Distribution via internet) et le commerce.

Les jeunes porteurs de projets ont ainsi bénéficié de prêts d’honneur s’étalant sur trois années. Ils auront droit également à l’accompagnement et à des formations dans plusieurs domaines, tels que le développement personnel et la commercialisation digitale.

Dans une allocution de circonstance, le président de “Safi Moubadara”, Hassan Saadouni, a souligné l’importance de cette initiative socioéconomique, dans le cadre de ce programme pionnier et ambitieux à même d’apporter de l’appui aux porteurs de projets issus de la province de Safi.

Dans ce contexte, il a noté que ce programme permettra de promouvoir l’auto-emploi et les initiatives des jeunes aussi bien en milieu rural que dans les zones urbaines, expliquant que les projets ont été sélectionnés après leur examen par des experts et des conseillers dans le domaine de l’entreprise, des représentants de banques et des institutions publiques.

M. Saadouni, a tenu à ajouter que 05 autres projets seront financés durant le mois de mars prochain, relevant que le bureau exécutif de l’Association Safi Moubadarat œuvre à chercher des partenaires et des sponsors, afin d’être en mesure d’augmenter le nombre de porteurs de projets bénéficiaires de ce programme.

