Sahara: La communauté juive marocaine de Toronto salue hautement les démarches initiées pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume

La communauté juive marocaine de Toronto (CJMT) a hautement salué les démarches initiées pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume.

«En ces moments où le “polisario” a choisi l’escalade dans la zone tampon d’El Guerguart à laquelle nos Forces Armées (FAR) ont riposté avec rigueur pour la liberté et le bien-être de ses habitants, nous appelons une fois de plus à une solution pacifique et négociable de ce conflit artificiel sous l’égide des Nations Unies basée sur la proposition d’autonomie élargie sous la souveraineté marocaine», indique le président de la CJMT, Simon Keslassy.

Tout en rappelant l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2548 sur la question du Sahara marocain, la communauté a réaffirmé son ferme soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et «sa solidarité inconditionnelle» avec le Royaume.

Elle a, en outre, exprimé sa fierté de l’initiative de divers pays africains et arabes qui ont ouvert leurs consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla, affirmant qu’il s’agit là «d’un témoignage d’appui ferme à notre cher pays le Maroc».

Les membres du CJMT réitèrent «comme à leur habitude, en tant que citoyens de ce grand pays qui nous a vu naître, sa loyauté et soutien envers notre Souverain Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et son lien éternel à la nation, le Maroc notre pays natal pour toujours», a conclu M. Keslassy.