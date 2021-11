Sahara marocain | Le discours royal de la Marche verte : des messages forts et éloquents

Le Maroc n’acceptera aucun partenariat commercial qui exclurait le Sahara avec les pays qui ont des positions floues et ambiguës. Tel est le principal message du discours de SM le Roi à l’occasion de la Marche verte.

« … à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, Nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain ». C’est ce qu’a annoncé SM le Roi Mohammed VI, lors de son discours diffusé à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche Verte. Le souverain affirme que chaque pays qui souhaite faire des partenariats économiques ou commerciaux, doit avoir une position claire et cohérente sur le Sahara marocain.

La paix, le refus de conclure des accords avec des pays excluant le Sahara et la préservation de l’unité du grand Maghreb sont les principaux points qu’il faut retenir du discours royal, a indiqué à MAROC DIPLOMATIQUE, le professeur des sciences politiques à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Ahmed Dardari.

Le discours Royal a clarifié également « les principes qui sont conformes à la légitimité internationale et aux résolutions des Nations Unies », a précisé le professeur, soulignant que « la résolution 2602 a mis fin à la possibilité de déclarer la guerre et a affirmé la souveraineté du Maroc en limitant le conflit à la reprise des consultations sur une solution pacifique. Cela signifie que le Maroc est le pôle et les autres parties doivent interagir avec lui ».

Par ailleurs, SM le Roi a annoncé que les pays souhaitant commercer avec le Maroc ne pourront le faire en excluant le Sahara marocain. Selon M. Dardari, « Sa Majesté a posé des conditions d’investissement étranger au Maroc catégoriquement avec ambiguïté ou duplicité dans les attitudes envers la marocanité du Sahara, comme principe de franchise et de clarté pour mettre fin à la manipulation des attitudes envers l’intégrité territoriale du Maroc ».

« Le discours de la Marche verte est exempt de favoritisme ou de crainte de toute menace, car la question de la souveraineté n’est pas sujette à marchandage, à soumission ou à opposition, car c’est une question d’existence pour tous les Marocains », a-t-il noté.