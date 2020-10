SAP annonce la nomination de son nouveau Directeur Général pour la région Afrique Francophone

Hicham Iraqi HOUSSAINI a été nommé Directeur Général de SAP Afrique Francophone. Il a rejoint SAP après Microsoft où il occupait le poste de Country Manager pour l’Afrique francophone.

Jouissant d’une expérience de 25 ans en tant que cadre dirigeant, Hicham a pu exercer plusieurs fonctions de management dans les ventes, le marketing, le conseil, et le business développement dans les domaines des technologies de l’information, des télécommunications, du conseil, ainsi que les produits de grande consommation en Afrique Francophone et au Moyen-Orient. Il a étroitement collaboré avec des hauts dirigeants dans les secteurs public et privé afin d’accélérer l’innovation et la transformation digitale, en se concentrant sur l’amélioration de l’expérience client, le développement des employés et l’élaboration de tableaux de bord avancés.

Doté d’une grande expertise en technologies d’information et données numériques, acquise en Afrique Francophone et au Moyen-Orient, Hicham Iraqi Houssaini a vivement exprimé son enthousiasme pour ses nouvelles responsabilités et a partagé sa vision pour le développement de SAP en Afrique Francophone : « A partir de notre implantation géographique, nous conduirons SAP vers une croissance dans des domaines clés qui aideront nos clients à devenir plus compétitifs et rentables dans le temps grâce à l’utilisation de technologies avancées incluant des process agiles et intégrés ».

Cette évolution managériale arrive naturellement suite aux quatre années passées par Frédéric Alran, durant lesquelles il occupait le poste de Directeur Général de SAP en Afrique Francophone et où il a fortement contribué à la croissance et au dynamisme de ce hub. « Frédéric continuera à occuper un rôle important en tant que membre de notre équipe dirigeante régionale Europe du Sud & Afrique Francophone, en assurant une transition fluide, une performance durable, et une importante contribution dans l’élaboration de stratégies pertinentes pour l’unité de marché en 2021 », a rajouté Joao Paulo da Silva, Directeur Général de SAP Europe du Sud & Afrique Francophone.

Depuis sa création à Casablanca en 2016, SAP Afrique Francophone œuvre à accomplir avec succès son ambition première qui est d’assister les entreprises Africaines « intelligentes » dans leur révolution et transformation digitale. Avec près de 100 employés à travers 19 pays en Afrique Francophone, SAP fournit des solutions et technologies uniques, intégrées, grâce à une expertise de plus de 48 ans dans plus de 25 secteurs d’activités, donnant ainsi une visibilité et une efficacité optimale pour ses partenaires stratégiques en Afrique et dans le monde.

Pour rappel, SAP est présente dans 5 continents et dispose de plusieurs bureaux régionaux à travers le monde afin d’accompagner au mieux la transformation digitale des business modèles de ses clients, et ce en leur permettant de faire émerger leur potentiel grâce à une gestion « intelligente » de leurs données. Ceci est rendu possible grâce au large portefeuille de solutions qu’offre SAP, telles que l’intelligence artificielle, le machine learning, et les programmes d’analytique tous basés sur une plateforme Cloud aidant les clients à bénéficier des derniers développements technologiques pour restructurer leur business modèle, gagner des parts de marchés, et accroitre leur efficacité.

Retour sur SAP

La stratégie de SAP est d’accompagner chaque business vers une gestion d’entreprise intelligence. En tant que leader sur le marché des logiciels d’applications pour les entreprises, nous aidons les entreprises de différentes tailles opérant dans tous les secteurs d’activités à accomplir le meilleur de leur performance : 77% des revenus sur opérations implique l’usage d’un système SAP®. Nos machines learning, Internet of Things (IoT), et nos systèmes d’analytique avancés contribuent à transformer les business modèles de nos clients en entreprises intelligentes. SAP permet à ses clients et aux entreprises d’avoir un aperçu pointu sur leur activité et favorise des collaborations judicieuses à haute valeur concurrentielle. Nous simplifions la technologie pour les entreprises de façon à ce qu’elles puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent, en continue. Nos applications et nos services, clé en main, permettent aux entreprises et à nos clients provenant de plus de 25 industries à travers le monde d’opérer de manière efficace, de s’adapter continuellement, et de faire la différence. Avec un réseau global de clients, de partenaires, d’employés, et de hauts dirigeants, SAP contribue à construire un monde meilleur et à améliorer la vie des gens.