Six ans de prison ferme pour le journaliste Omar Radi

Le verdict vient de tomber : Le journaliste Omar Radi est condamné à six ans de prison ferme par la chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Casablanca.

Le journaliste devra verser la somme de 200.000 dirhams en guise de dédommagement à la partie plaignante à savoir Hafsa Boutaher.

Dans le cadre de la même affaire, le journaliste Imad Stitou, quant à lui, écope d’une peine de 1 an de prison ferme en plus d’une amende de 20.000 dirhams en faveur de la même plaignante.

Pour rappel, Omar Radi était en détention provisoire depuis le 29 juillet 2020, pour deux inculpations : “ violence et viol ” et “réception de fonds et d’atteinte à la sécurité de l’Etat“.