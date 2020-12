SM le Roi reçoit la délégation americano-israélienne, se félicite du nouveau tournant pour la paix, et réaffirme la position du Maroc sur la Palestine

Voici un communiqué du Cabinet royal :

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, le mardi 22 décembre 2020 au Palais Royal de Rabat, une délégation composée de :

M. Jared KUSHNER, Conseiller principal du Président des États-Unis d’Amérique ;

M. Meir BEN-SHABBAT, Conseiller à la Sécurité Nationale de l’État d’Israël ; et

M. Avrahm Joel BERKOWITZ, Assistant spécial du Président des États-Unis d’Amérique et Représentant spécial pour les négociations internationales.

Au cours de cette Audience, Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, a réitéré Sa pleine satisfaction quant aux résultats historiques de l’entretien que le Souverain a eu, le 10 décembre 2020, avec Son Excellence Monsieur Donald TRUMP, Président des Etats-Unis d’Amérique.

La proclamation présidentielle reconnaissant la marocanité du Sahara, ainsi que les mesures annoncées pour la reprise des mécanismes de coopération avec Israël, constituent des développements majeurs pour le renforcement de la paix et de la stabilité régionale.

Ces mesures concernent l’autorisation des compagnies aériennes israéliennes pour transporter des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens vers le Maroc, la pleine reprise des contacts et des relations diplomatiques et officiels avec Israël au niveau approprié, la promotion d’une coopération économique bilatérale dynamique et innovante, et l’action en vue de la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv.

Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste, a félicité Monsieur KUSHNER pour le travail substantiel accompli depuis sa visite au Maroc en Mai 2018, et qui a permis de réaliser ce tournant historique en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et ce développement prometteur pour la paix au Moyen Orient.

S’adressant à M. Meir, Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste, a souligné les liens particuliers avec la communauté juive marocaine, et notamment ses membres occupant des postes de responsabilité en Israël.

L’Audience Royale a été l’occasion de réaffirmer que l’ensemble des décisions et mesures annoncées lors de l’entretien téléphonique du 10 décembre entre le Souverain et le Président Donal Trump, seront intégralement appliquées.

Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste a réitéré, enfin, la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, basée sur la solution à deux Etats vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité ; les négociations entre les parties palestinienne et israélienne comme seul moyen de parvenir à un règlement global et définitif ; et l’attachement de Sa Majesté le Roi, Président du Comité d’Al Qods, à la sauvegarde du caractère musulman de la Ville Sainte.

A l’issue de cette audience une Déclaration Conjointe entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’État d’Israël, a été signée devant Sa Majesté le Roi par le Chef du Gouvernement, M. Saad Eddine El Otmani, M. Jared KUSHNER et M. Meir BEN-SHABBAT.

Ont assisté à cette Audience, M. Adam Seth Boehler, PDG de la société de financement du développement international des USA, M. Fouad Ali El Himma, Conseiller de Sa Majesté le Roi, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger”.