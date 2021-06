Casablanca Events & Animation a organisé, lundi 31 mai 2021, une conférence de presse pour présenter le programme de « Smart City Casablanca Symposium ». L’édition 2021, placée sous le thème : « Smart City au service de la résilience et la régénération territoriale », passe en mode hybride avec une version virtuelle, les 09 et 10 juin.

A la lumière des problèmes structurels que connaît la ville de Casablanca et l’emprise de la crise sanitaire de la Covid-19, les usages des citoyens marocains ont été transformés, notamment à travers le recours aux nouvelles technologies. Dans ce sens, la « Smart City » ou la « ville connectée » intervient pour soutenir les différents services de la ville, en présentant des solutions digitales en matière de résilience et de régénération des territoires, a indiqué le Directeur Général de Casablanca Events & Animation, M. Mohamed Jouahri.

Lors de son intervention, la Vice-présidente de la Commune de Casablanca, Mme Hakima Fasly, a souligné que ce projet n’est pas « une initiative qui a commencé sur un coup de tête mais le fruit d’un projet et des discussions scientifiques entre la commune de Casablanca et l’Université Hassan II de Casablanca ». Et de poursuivre, qu’il s’agit d’un « travail scientifique et aussi stratégique » pour déterminer l’objectif de Smart City Casablanca et ses avantages pour les Casablancais.

Mme Fasly a noté, également, que ce travail a généré un document scientifique, qui a été présenté à des institutions internationales, lesquelles l’ont primé à leur tour. « Cette approche stratégique a été déclinée au niveau de la commune de Casablanca en deux points, d’un côté, nous avons la conférence Smart City Casablanca et d’un autre côté, nous avons la traduction de cette approche en actions réelles », a-t-elle affirmé.

Pour leur part, Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’Université Hassan II et Pr. Hassan Radoine ont dévoilé les différents thèmes de l’édition de 2021, qui s’articulent autour de 4 axes majeurs : la régénération urbaine, l’innovation sociale, la planification et la gestion territoriale, la transformation digitale et le service urbain et résilience.

Suite aux nouveaux défis émergents et la crise de la Covid-19, Mme Hayar a indiqué que grâce au digital, les systèmes de la ville, notamment la santé, l’éducation et la sécurité, « ont continué à fonctionner même pendant le confinement ». Ces secteurs ont constitué une force pour maintenir les activités au service des citoyens, et en même temps renforcé la confiance dans les nouvelles technologies qui sont désormais l’atout essentiel d’une ville connectée et moderne.