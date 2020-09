Soudan : près de 830.000 personnes affectées par les inondations

Près de 830.000 personnes sont affectées par les inondations dévastatrices au Soudan, a indiqué, jeudi à Khartoum, le bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur le pays depuis mi-juillet ont particulièrement touché les États de Khartoum, Darfour-Nord, Darfour-Ouest, Nil bleu et Sennar, et détruit ou endommagé quelques 166.000 habitations selon l’ONU, qui estime que les pluies torrentielles accroissent les risques de maladie et entravent les efforts de lutte pour contenir la pandémie du nouveau coronavirus.

Le pays recense également, d’après la Défense civile soudanaise, près de 124 morts et 54 blessés dans ce cataclysme qui a contraint le Soudan, en mi-septembre, à décréter l’état d’urgence, appelant ainsi la communauté internationale à lui fournir plus d’aide pour faire face aux conséquences de cette catastrophe.