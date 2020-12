Talento de Fiat Professionnal : une nouvelle voiture solide et puissante

Alors que les offres de fin d’année se profilent, les marques automobiles ont commencé à lancer leurs nouvelles créations, comme c’est le cas de Fiat Professional qui vient d’être enrichi par le nouveau Talento.

Conçu pour le transport de personnes ou de marchandises, Talento offre un large éventail de solutions avec un design « particulier ». Il est caractérisé par sa forme carrée et le pare-brise profilé grand format qui s’accorde avec élégance au capot court pour une calandre à l’allure imposante et résolument dynamique. Talento jouit également d’un moteur fiable et puissant atteignant les 145 ch.

Talento est une voiture familiale aussi ou navette pour le transport de passagers. Il propose une version spéciale destinée à transporter des personnes « dans le plus grand confort », avec une troisième rangée de sièges, pour atteindre jusqu’à neuf places avec un compartiment. Les sportifs professionnels ou amateurs apprécieront aussi certainement la polyvalence du Talento, qui leur permettra d’arriver en pleine forme à leurs compétitions.