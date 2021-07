TOOMORE ouvre son flag ship store à Rabat

L’enseigne TOOMORE spécialiste des dattes premium et de ses dérivés souffle sa 5ème bougie de la plus belle des manières, en ouvrant sa boutique modèle à la Label Gallery de Rabat, ce mercredi 07 juillet 2021.

La marque Marocaine qui a pu s’imposer en tant que l’une des références de la confiserie-chocolaterie raffinée et healthy, entame ainsi une nouvelle étape de son plan de développement.

La Maison TOOMORE s’installe au plus près des Rbatis et Slaouis qui étaient nombreux à commander ses produits via sa boutique online. Ils trouveront désormais, grâce à cette proximité, une panoplie d’offres optimales et personnalisées pour tout évènement ou célébration, et adaptées à chaque budget.

La nouvelle collection de Myadi révisitées TOOMORE saura conquérir les tourtereaux raffinés de la Capitale, en cette période de festivités enfin de retour.

La Maison TOOMORE cherche également à être plus proche d’une autre catégorie de sa clientèle de la région de Rabat-Salé-Kénitra, notamment les institutions publiques et privées et les Représentations Diplomatiques.

La large gamme de produits luxueux et authentiques de la marque, offre de nombreuses possibilités de substitution à l’import en matière de cadeaux d’affaires. Le produit national ayant déjà fait preuve d’une grande notoriété sur le marché national et à l’international.

Fusion entre les nobles produits de terroir Marocain et l’innovation de grands Chefs Pâtissiers, les Créations TOOMORE allient entre les bienfaits nutritionnels de la datte et les délices de la friandise.

La prise de conscience de manger sain et de consommer Marocain sont autant de raisons de son adoption par un public grandissant, et qui fait revivre la tradition chez les Marocains d’offrir des dattes Majhoul, magnifiées en plus dans des écrins chics et inspirés de notre immémorial artisanat.

Le patrimoine Marocain est aussi fort présent dans l’architecture de la nouvelle boutique à travers ses multiples arcades. Le calepinage harmonieux du marbre, laiton et bois précieux, mis en lumière par un subtil éclairage procure les sensations de sérénité et de beauté qu’on ressent dans les Oasis.

L’imposant mur végétal au fond de la boutique, orné de palmiers est justement une référence à notre Sahara d’où est cueilli ce fruit-médicament millénaire, est qui orne les nombreuses niches des vitrines tout au long de l’entrée du magasin.

Le concept novateur de la boutique qui combine tradition ancestrale au design contemporain, sera le fil conducteur des prochaines ouvertures prévues à l’international. En effet, le challenge de promouvoir le TOOMORE MOROCCAN LUXURY est déjà lancé pour l’Europe et l’Asie.