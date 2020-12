Tous les sahraouis applaudissent la décision US sur la marocanité du Sahara

Le président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, a souligné jeudi que tous les citoyens marocains d’origine sahraouie applaudissent la décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Cette décision, annoncée lors de l’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président américain, Donald Trump, est “le fruit d’un travail diplomatique patient et clairvoyant mené par SM le Roi aux échelles africaine, arabe et régionale”, a déclaré à la MAP M. Ould Errachid.

D’autant plus, a-t-il ajouté, qu’il s’agit là d’une puissance mondiale et d’un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies qui reconnaît les droits légitimes du Royaume sur son Sahara.

“C’est une journée historique qui marquera à jamais les relations entre Rabat et Washington”, a relevé le président du conseil régional, notant que cette annonce intervient dans la foulée de l’ouverture de plusieurs consulats généraux de pays arabes et africains à Laâyoune et Dakhla.

Il a aussi noté que la décision US fait suite à l’intervention pacifique, sage et pertinente menée par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, en vue d’assurer la libre circulation au passage d’El Guerguarat reliant le Maroc à la Mauritanie.

Il a relevé que cette percée diplomatique constitue un message aux dirigeants algériens afin qu’ils changent leur attitude sur la question du Sahara marocain et œuvrent pour le parachèvement de l’édifice maghrébine.

M. Ould Errachid a aussi réitéré l’attachement de la population sahraouie à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie marocain comme étant la seule et unique solution à même de mettre fin à ce différend régional et de garantir la dignité des habitants de la région.

( Avec MAP )