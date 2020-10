Le trading de crypto-monnaies implique des gains sur les mouvements de cours. La volatilité des pièces numériques reste à un niveau élevé, les changements peuvent dépasser un pour cent en une seule journée. Cela permet aux traders de bien gagner leur vie en peu de temps.

Particularités de trading

Le trading de la crypto-monnaie se fait sur les bourses et les plateformes de courtiers – Binance, Bybit, Currency, BitMEX, etc. Ces ressources ont une interface pratique, un moyen simple de déposer et de retirer de l’argent, certaines versions sont russifiées.

Ils ont été suivis par des bots – des assistants conçus pour le trading automatisé. Un cryptobot peut effectuer des opérations en mode automatique, ou envoyer des signaux au propriétaire lorsque la situation à la bourse est favorable. La stratégie peut être intégrée dans le programme par le développeur, ou elle peut être personnalisée par le trader lui-même. Sur des sites spécialisés, vous pouvez en savoir plus sur le guide des robots crypto les plus populaires et choisir votre préféré.

Comme la majorité des crypto-monnaies fonctionnent sur un système décentralisé, le trading est effectué en mode 24/7. Il est autorisé à faire du trading à la baisse et à la hausse de l’actif. Certains traders utilisent des analyses et des stratégies empruntées au Forex. Le processus de trading comprend 5 étapes:

Inscription d’un portefeuille – il suffit d’entrer votre adresse électronique et de trouver un mot de passe. Vérification (pas obligatoire partout) – pour créer une demande de vérification, vous aurez besoin d’un scan de passeport, de selfies avec le document, d’informations sur votre résidence et d’autres données sur demande. Le crédit des fonds – le solde peut être réapprovisionné par un système de paiement fiduciaire ou par un virement de pièces numériques. Achat/vente – le trading des actifs au moyen d’un terminal (présent sur toute plateforme). Retrait de fonds – une commission (0,1-0,25 %) est prélevée pour le retrait de fonds.

Principaux types de trading de pièces numériques

Quel que soit le type de trading utilisé, une analyse technique doit être effectuée pour aider à prévoir les changements de cours. La volatilité peut être affectée par les déclarations d’un développeur ou d’un homme d’État, les nouvelles, la spéculation des principaux joueurs sur le marché.

Commerce au comptant

C’est le processus de trading de monnaie virtuelle avec revente instantanée à un autre participant au cours actuel. Le profit réalisé s’appelle le prix au comptant. Lorsque les experts évaluent l’état du marché de la crypto-monnaie, ils se concentrent sur la situation du commerce au comptant.

Trading de contrats à terme

Les contrats à terme sont des accords permettant de faire du trading de crypto-monnaies après une certaine période de temps à un prix fixe. Les opérateurs utilisent les contrats à terme pour réaliser des bénéfices en période de volatilité. Le prix dépend de la demande pour la crypto-monnaie.

Commerce de marge

Elle suppose la réception de fonds empruntés fournis par la bourse elle-même ou par des traders. En garantie, le créancier devra conserver l’argent fiduciaire. Après un certain temps, le prêt devra être remboursé avec intérêts.

Courtiers

Les services des courtiers sont pertinents pour les débutants. Pour un certain montant, une organisation aide à ouvrir un compte, à faire la vérification et la première transaction. Le courtier expliquera les particularités du marché de crypto-monnaie, fournira des données analytiques qu’il a lui-même composées.

Règles de trading des crypto-monnais utiles pour les débutants

La diversification est un principe de la gestion des risques, qui implique l’utilisation de plusieurs bourses pour le trading.

Suivre la stratégie choisie – il est important de garder la tête froide, sans passer d’une stratégie à l’autre.

L’analyse – ne vous fiez pas à la chance, mais uniquement à des faits vérifiés.

Ne vous traînez pas dans les crédits – certaines personnes prennent des crédits afin de rembourser rapidement leurs investissements et de faire des bénéfices (nous ne parlons pas de commerce sur marge).

Suivez l’actualité – la situation économique et politique dans le monde influence le cours.

En suivant des recommandations simples, vous vous protégerez contre les risques.