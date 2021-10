« Tunisair » signe un contrat d’acquisition de quatre Airbus 320

La compagnie aérienne « Tunisair » a annoncé avoir signé, jeudi, un contrat d’acquisition de quatre Airbus 320neo, dont le premier sera livré en décembre 2021.

En vertu de ce contrat de vente et cession-bail (Sale & Leaseback), signé avec la première société de location d’avions au niveau mondial, les 3 autres avions seront livrés au cours de l’année 2022, a précisé la compagnie dans un communiqué.

De même, le processus de contractualisation sera achevé plus tard par l’acquisition d’un cinquième aéronef pour augmenter et renforcer la flotte du transporteur tunisien.

Cette opération d’acquisition de ces avions de type A-320neo devrait, selon la compagnie, améliorer ses services et notamment éviter le problème du retard des vols.

En adoptant cette formule contractuelle alternative, avec l’assistance et le soutien de l’Etat, de l’autorité de tutelle et des membres de son conseil d’administration, Tunisair pourra apporter des liquidités, renouveler progressivement sa flotte et améliorer ses services.

L’avion Airbus 320 neo, équipé des dernières technologies, se caractérise par son économie de carburant.

Notons que le « Sale & Leaseback » est une opération financière dans laquelle une entreprise cède un actif et le reprend en location pour une longue durée. La compagnie aérienne pourrait, ainsi, continuer à l’exploiter mais elle n’en est plus propriétaire, du moins jusqu’à la fin du bail (location).

Les avions en sale & leaseback représentent 41% de la flotte mondiale si en 1990, ils peinent à atteindre la barre des 15%.

( Avec MAP )