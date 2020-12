Tunisie: Prolongation du couvre-feu jusqu’au 31 décembre pour limiter la propagation du coronavirus

Les autorités tunisiennes ont annoncé, dimanche soir, la prolongation du couvre-feu, en vigueur en Tunisie depuis octobre, jusqu’au 31 décembre pour ainsi limiter la propagation du nouveau coronavirus.

D’après le ministère tunisien de la Santé, il est interdit de circuler entre 20H00 et 05H00 locales (19H00 à 04H00 GMT) tous les jours de la semaine, et de rassembler plus de 30 personnes pour des évènements privés.

Dans un communiqué, le ministère a souligné que le port du masque reste obligatoire et les cafés, qui peuvent fermer à 19H00, devront retirer les chaises dès 16H00 pour limiter l’affluence.

Le couvre-feu avait été décidé début octobre dans plusieurs grandes villes avant d’être généralisé à la fin du même mois.

La Tunisie compte acquérir 6 millions de doses de vaccin contre le Coronavirus, destinés à 3 millions de Tunisiens, soit 25% du total de la population.

Selon le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi, le vaccin “est nécessaire pour atteindre un taux d’immunité collective de plus de 60%, ce qui serait à même de stopper la propagation de l’épidémie”.

Le ministre de la Santé a rappelé que les cas de contamination par le Covid-19 dans le pays n’ont pas dépassé les 12,7% du nombre total des Tunisiens.

La Tunisie, pays d’environ 12 millions d’habitants, a officiellement enregistré plus de 1.000 nouveaux cas par jour ces dernières semaines, alors que les hôpitaux sont à la peine pour gérer l’afflux de patients.

Au total, 103.000 cas ont été officiellement recensés depuis le début de l’épidémie dans le pays, dont 3.526 décès.

( Avec MAP )