Un portail européen met en exergue les réalisations du Maroc en matière d’innovation propre

Le portail d’information européen “EU Political Report” a mis en exergue les réalisations du Maroc en matière d’énergies renouvelables et d’innovation propre, soulignant que le Royaume vient d’être classé 5ème à l’échelle mondiale par l’indice “The Green Future Index” 2021 élaboré par le Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Cet indice établit le classement de 76 pays et territoires évoluant vers un avenir vert en réduisant leurs émissions de carbone, en développant des énergies propres, en innovant dans les secteurs verts et en préservant leur environnement.

Dans ce sens, EU Political Report met en relief la refonte “fondamentale” dans le secteur énergétique entamée il y a plus de dix ans par le Maroc sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, avec l’objectif de porter à 52% la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2050.

“En plus de développer des secteurs éoliens et solaires puissants, le Maroc a également réussi à réduire les coûts”, relève le portail, citant Saïd Mouline, Directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

“À moins de 0,03 dollar le kilowattheure, les énergies renouvelables sont désormais notre moyen le moins cher de produire de l’électricité”, affirme le DG de l’AMEE, ajoutant que les subventions aux combustibles fossiles ont été supprimées et remplacées par des programmes de transition énergétique.

Le portail souligne également le rôle du Maroc dans le développement des énergies renouvelables en Afrique, notant que l’AMEE a créé un centre de renforcement des capacités à Marrakech pour partager avec les pays africains l’expertise marocaine dans des domaines tels que l’électrification renouvelable et le pompage durable pour l’agriculture.

Le Maroc se tourne aussi vers l’Europe et veut s’aligner sur le nouveau pacte vert de l’UE, relève EU Political Report, ajoutant qu’environ 60% des pales d’éoliennes produites dans une nouvelle usine marocaine seront destinées à l’exportation principalement vers l’Europe.

L’indice “The Green Future Index” du Massachusetts Institute of Technology se base sur des recherches et des analyses approfondies ainsi que des entretiens avec des experts mondiaux sur le changement climatique, l’énergie verte et les technologies qui favorisent la décarbonation.

Evaluant l’engagement des gouvernements à mettre en œuvre des politiques climatiques efficaces, cet indice reflète également le nombre de brevets verts de chaque pays, les investissements transfrontaliers dans les énergies propres et les investissements privés dans les technologies alimentaires.

( Avec MAP )