UNICEF: l’international marocain Achraf Hakimi désigné champion des droits de l’enfant au Maroc

L’international marocain, Achraf Hakimi, a été désigné champion des droits de l’enfant au Maroc, a annoncé UNICEF-Maroc.

“En pleine célébration du 75ème anniversaire de l’UNICEF, le bureau du Maroc annonce la nomination de Achraf Hakimi, l’international marocain, en tant que champion des droits de l’enfant pour soutenir les efforts de l’UNICEF au Maroc et de ses partenaires pour la promotion des droits de l’enfant“, a précisé l’organisme onusien dans un communiqué.

La star du football marocain et international va ainsi s’engager dans plusieurs initiatives dans ce sens.

“Je suis très fier de m’engager aux côtés de l’UNICEF et de soutenir les efforts déployés pour la promotion des droits de l’enfant“, s’est félicité Hakimi, champion d’Italie avec l’Inter Milan, cité dans le communiqué.

“Avec la crise du coronavirus, l’Humanité vit des moments difficiles. Les enfants sont les plus touchés par les effets de cette pandémie et particulièrement les plus vulnérables d’entre eux. Il est du devoir de chacun de soutenir leur cause“, a-t-il souligné.

Et de conclure : “Je serai mobilisé et je soutiendrai avec mes efforts la promotion des droits des enfants au Maroc“.

Achraf Hakimi (22 ans) a brillé de mille feux cette saison avec son club, l’Inter de Milan, avec lequel il a été sacré champion d’Italie.

( Avec Map )