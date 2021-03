USA: AstraZeneca publie de nouvelles données plus récentes confirmant l’efficacité de son vaccin

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a réitéré mercredi que son vaccin anti-Covid-19 est très efficace pour prévenir la maladie sur la base de données plus récentes de son essai clinique aux Etats-Unis.

Dans un communiqué, AstraZeneca a confirmé que son vaccin est efficace à 76% pour prévenir le Covid-19, soit légèrement moins que le chiffre annoncé par la société plutôt cette semaine sur la base de données remontant à avant le 17 février, ce qui avait suscité une mise en garde de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), relevant du département américain de la Santé.

Les nouveaux résultats renforcent les arguments scientifiques confirmant que le vaccin est sûr et efficace. Selon les nouvelles données, le vaccin a un niveau de 100% d’efficacité contre les maladies graves ou critiques et les hospitalisations, et 85% d’efficacité contre le COVID-19 chez les participants âgés de 65 ans et plus. Ces résultats ont été présentés au comité indépendant de surveillance de la sécurité des données. Ils serviront de base pour demander une autorisation d’utilisation d’urgence à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) dans les semaines à venir. Le groupe suédo-britannique avait publié auparavant des résultats similaires mais basées sur des “information obsolètes” selon les autorités de régulation américaines qui “pourraient avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité.” Dans sa réaction, AstraZeneca s’est engagé à partager son analyse principale qui est “compatible avec l’analyse intermédiaire”.

Le directeur de l’Institut américain, le Dr Anthony Fauci, avait minimisé la portée de cette divergence sur les données, estimant que “c’est très probablement un très bon vaccin”. Selon les résultats de son essai de phase 3 aux États-Unis, annoncés lundi, le groupe pharmaceutique assure que son vaccin contre le coronavirus, mis au point par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, s’est avéré efficace à 79% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19 et à 100% contre la maladie grave et l’hospitalisation.

Réalisé sur plus de 32.000 participants, cet essai a montré que le vaccin était bien toléré et n’a identifié aucun problème de sécurité, a déclaré la société. Les nouvelles données proviennent d’un essai clinique de phase 3 mené aux États-Unis, au Chili et au Pérou. AstraZeneca indique qu’elle prévoit de soumettre les résultats à un journal scientifique pour un examen par les pairs.

La société prévoit de demander une autorisation d’utilisation d’urgence à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux dans la première quinzaine d’avril. En cas d’autorisation, il sera le quatrième vaccin Covid-19 disponible aux États-Unis.

