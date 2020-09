Valyans Consulting et AIOX Labs lancent AkumenIA, une filiale spécialisée en intelligence artificielle et big data

AkumenIA est le partenaire des organisations désireuses de faire de la Data un booster de leur performance. AkumenIA les accompagne en exploitant la donnée comme capital, l’intelligence artificielle comme amplificateur tout en positionnant l’humain comme orchestrateur.

Ayant d’ores et déjà amorcé un positionnement fort dans le domaine du digital et de la data, le cabinet de conseil africain Valyans Consulting renforce son empreinte numérique et lance en association avec AIOX Labs une filiale en data et Intelligence Artificielle au service d’organisations plus performantes.

Baptisée AkumenIA, cette joint-venture s’appuie sur l’expérience de Valyans, riche de plus de vingt années d’activités en conseil stratégique et déploiement auprès de structures privées et publiques en Afrique, lui conférant une connaissance profonde des problématiques des organisations. Valyans a ainsi signé de nombreux success story auprès d’organisations de toute taille et opérant dans un large éventail de métiers. AkumenIA bénéficie également de l’expertise d’AIOX Labs, structure née de la rencontre de chercheurs experts en IA et de consultants spécialisés dans les technologies et les sciences des données. AIOX Labs a investi depuis sa création un axe technologique majeur en concrétisant un véritable ¨match¨ technologique entre les standards internationaux en IA et Big Data et les besoins spécifiques de l’entreprise marocaine. Ce positionnement s’est vu consolidé par le développement de plusieurs data products débouchant sur de nombreuses distinctions africaines et internationales .

Au-delà des parcours individuels des deux sociétés, les équipes d’AIOX Labs et Valyans ont déjà réalisé conjointement et avec succès plusieurs missions en s’appuyant sur des expertises et savoir-faire reconnus en matière de data et d’IA alliées à des connaissances métiers pointues des différents clients communs. Cette j oint-venture entérine de ce fait une suite logique inspirée par ces succès communs.

AkumenIA, ambitionne de relever les nouveaux challenges économiques et humains des organisations africaines à l’ère de la data en partant d’une forte conviction : La réussite durable des organisations provient de la parfaite maîtrise des métiers, l’entière exploitation de la donnée et la meilleure utilisation de la technologie. Avec des objectifs de génération de croissance, d’optimisation des processus internes et de transformation des produits et des modèles économiques des clients, la nouvelle structure propose des solutions de pointe qui s’appuient sur une parfaite maîtrise des réalités locales et une complémentarité éprouvée alliant frontière technologique et connaissance des marchés du continent.

En rupture radicale avec des paradigmes dépassés, AkumenIA met la technologie au service du business et mobilise des méthodologies et framework propres aux projets data, efficientes à court terme. Les produits et services de AkumenIA répondent aux problématiques stratégiques et opérationnelles des organisations avec des solutions analytiques et prédictives s’appuyant sur la puissance du calcul distribué et du machine learning. AkumenIA propose également un accompagnement et un partage du savoir qui aide les organisations à prendre les meilleures décisions dans leur champ d’activité.