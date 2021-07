Visite de l’Ambassadeur d’Italie au HUB d’insertion au Travail des Jeunes « ES.Maroc.org » de Rabat

Son Excellence l’Ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando BARUCCO, visitera le HUB ES.MAROC cogéré par l’ONG italienne SOLETERRE et l’association marocaine « ES.Maroc.org » le Vendredi 2 Juillet 2021.

La visite se déroulera entre 10h et 14h : d’abord, l’Ambassadeur et sa délégation, dont fait partie la Directrice de l’Institut Italien pour le Commerce Extérieur, vont faire le tour du HUB situé à la rue Pékin 12 (quartier Océan, Rabat) et qui compte 200 m2. Ce HUB abrite, depuis 2018, les guichets d’accompagnement actifs en permanence et animés par nos experts et consultants. S’en suivra par la suite une visite des start-up accompagnées par les HUB. Un repas préparé par des start-up spécialisées dans la restauration afro, ayant été accompagnées et soutenues par le HUB, sera partagé à la fin de la visite.

À propos de Soleterre et Es.Maroc.Org

Soleterre est une ONG italienne active au Maroc depuis 2003, spécialement dans le programme Santé et Insertion au Travail des Jeunes. L’association Es.Maroc.Org est une association de droit marocain, créée en 2017. C’est un acteur de l’Innovation sociale au Maroc, avec un incubateur d’Entrepreneuriat Social innovant à fort impact envers la communauté. Elle prône une approche entrepreneuriale plaçant l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Deux HUBs sont actifs depuis 2018 dans ce cadre et accueillent entre 1500 et 3000 jeunes (marocains ou migrants subsahariens) par an au Maroc.

Les HUBs (celui de Rabat mais aussi celui de Tanger qui fait partie du même programme) accompagnent techniquement l’insertion au travail dans ses étapes les plus concrètes, à travers le montage et financement de start-up (surtout SARL collectives, mais aussi entreprises individuelles portées par des autoentrepreneurs) et présélectionnent les profils pour le recrutement (stage rémunéré, CDD ou autres formules régulières) au sein des entreprises et les organismes recruteurs de plus grandes dimensions.

Parmi les résultats atteints, 50 entreprises collectives sont en activités à présent grâce à cet accompagnement, dont 42 jusqu’au 2020 et 8 financés en 2021. L’accompagnement des start-up a une durée de 3 ans. Les HUBs organisent aussi annuellement un Salon international de l’Emploi. Sa première édition s’est déroulé entièrement en version digitale en 2020. L’édition 2021 va avoir lieu à la fois en présentiel et en ligne.