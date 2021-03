Washington annonce une aide humanitaire additionnelle de 191 millions de dollars pour le Yémen

Les Etats-Unis ont annoncé lundi une aide humanitaire supplémentaire de 191 millions de dollars pour le Yémen en proie à une grave crise humanitaire.

“L’aide annoncée aujourd’hui comprend plus de 177 millions de dollars de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et près de 14 millions de dollars du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d’État”, a indiqué, dans un communiqué, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, à l’occasion d’une réunion virtuelle de haut-niveau co-organisée par la Suède et la Suisse pour lever des dons en faveur du Yémen.

“Les États-Unis restent déterminés à fournir une aide aux plus vulnérables au Yémen, et nous saluons les généreuses promesses faites par d’autres donateurs lors de l’événement d’aujourd’hui”, a ajouté M. Blinken.

Le secrétaire d’Etat a appelé les donateurs à honorer “d’urgence” leurs promesses et à accroître leur aide, notant que le conflit au Yémen est aggravé par les effets de la crise économique et de la pandémie de Covid-19. ” L’aide humanitaire ne peut à elle seule s’attaquer aux racines de cette crise ; il doit y avoir une solution politique à ce conflit. À cette fin, nous appelons les parties à se joindre au processus mené par l’envoyé spécial des Nations unies Martin Griffiths et soutenu par les efforts diplomatiques revigorés de l’envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen Tim Lenderking pour mettre fin au conflit au Yémen”, a souligné le chef de la diplomatie américaine.

Les 191 millions de dollars annoncés lundi par le département d’Etat viennent s’ajouter aux 160 millions de dollars fournis à la fin de l’année dernière. Au total, Washington indique avoir apporté une aide de plus de 350 millions de dollars au Yémen au cours de l’exercice fiscal 2021, et plus de 3,4 milliards de dollars depuis le début de la crise dans le pays il y a six ans.

( Avec MAP )