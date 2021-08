Zakia El Midaoui : « L’intérêt marocain est de voir d’autres pays grandir et prospérer, le but étant de contribuer à la paix mondiale »

Le Magazine « Diplomatic Spectrum », consacré exclusivement aux activités des ambassades et des organisations régionales et internationales accréditées en Bulgarie, a publié le 30 juillet 2021, le message de Mme Zakia EL MIDAOUI, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Bulgarie et en République de Macédoine du Nord, sous le titre « Le Maroc est aujourd’hui un pays prospère et solidaire », à l’occasion du 22ème Anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux Ancêtres. Le message est comme suit :

Le 30 juillet de cette année (2021), la Fête nationale du Royaume du Maroc marque la célébration du 22ème Anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

A l’instar des nombreuses autres missions diplomatiques accréditées en Bulgarie, en cette période particulière marquée par la pandémie de la Covid-19, il n’y aura pas de réception traditionnelle organisée par l’Ambassade du Royaume du Maroc en République de Bulgarie et en République de Macédoine du Nord.

J’ai été nommée Ambassadeur de Sa Majesté le Roi dans ce beau pays depuis plus de quatre ans. Depuis mon arrivée en Bulgarie, j’ai été impressionnée par la beauté des paysages naturels de ce merveilleux pays, l’amitié du peuple bulgare et les excellentes relations entre le Maroc et la Bulgarie. Par conséquent, j’estime que j’ai de la chance de représenter mon pays, le Royaume du Maroc, en République de Bulgarie en qualité d’Ambassadeur et je m’engage à continuer à promouvoir le partenariat maroco-bulgare et la coopération bilatérale, au service des intérêts mutuels de nos deux peuples.

La Fête du Trône, que célèbre annuellement le peuple marocain, au Maroc et à l’extérieur du Royaume, est l’occasion de revenir sur l’actualité inhérente à nos relations bilatérales, qui reposent sur une histoire de 60 années de relations diplomatiques. En effet, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Bulgarie, nos deux pays entretiennent des relations de coopération fructueuses, c’est pourquoi nous devons être fiers des progrès réalisés en matière de coopération notamment dans les domaines politique, socioéconomique, culturel et éducatif. Les liens de confiance que le Maroc et la Bulgarie ont su tisser sont marqués par une grande maturité. Malgré la pandémie de la Covid-19, 2021 est une année exceptionnelle puisque le Royaume du Maroc et la République de Bulgarie célèbrent, tout au long de 2021, le 60ème Anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, qui se sont considérablement développées durant cette période sur les plans politique, socio-économique et culturel, grâce à la volonté politique et au courage de nos dirigeants, à l’adhésion sans faille aux principes de l’égalité, d’avantages mutuels et de respect mutuel des gouvernements successifs des deux pays amis ainsi qu’à l’esprit pionnier des peuples marocain et bulgare.

Je profite de cette importante occasion pour remercier nos amis bulgares, qui ont toujours soutenu le développement de l’amitié et du partenariat maroco-bulgare. Je suis profondément convaincue que les liens d’amitié et de coopération fructueuse, qui unissent nos deux nations continueront de se renforcer et de s’étendre à d’autres nouveaux secteurs. Je suis satisfaite de voir que les deux pays sont des partenaires importants l’un pour l’autre dans de nombreux domaines. Le Maroc et la Bulgarie partagent le même désir de prospérité économique et de stabilité sociale. Ils respectent la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun et se soutiennent mutuellement dans leurs efforts pour réaliser le développement économique et le progrès social, conformément à leur propre niveau de développement et à leurs conditions nationales. Je suis animée par l’ambition d’œuvrer, de concert, avec le gouvernement bulgare et d’autres composantes de la société bulgare pour promouvoir de nouveaux progrès dans nos relations bilatérales.

Le Maroc, qui considère que la paix et la stabilité impliquent l’équilibre des intérêts entre les peuples et les États, a opté pour la diversification de ses partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux, ce qui est un choix stratégique dans un monde globalisé et en mutation rapide, ce qui ne signifie pas un renoncement, de la part du Maroc, à ses alliés traditionnels envers lesquels il continue d’honorer ses engagements. Grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc reste engagé dans la réforme politique et la sauvegarde des droits de ses citoyens. Le Maroc construit non seulement une nation plus démocratique et inclusive, mais aussi une nation plus prospère et pacifique.

Au Maroc, nous pensons que la démocratie est la meilleure forme de gouvernance que nous ayons imaginée. Dans ce sens, le Royaume a fait des progrès considérables, mais il reste encore beaucoup à faire, car dans une démocratie il y a toujours plus à faire. Le Maroc des élections, y compris législatives cette année, qui peuvent réaffirmer son statut de démocratie multipartite la plus réussie d’Afrique et qui peuvent faire avancer ses aspirations à jouer un rôle de premier plan sur ce Continent, en vue de la promotion de la démocratie et de la paix. Le Maroc est convaincu que ses prochaines élections, auxquelles seront conviées des observateurs internationaux dont des ONG et des journalistes, sont l’occasion pour le pays de renouveler sa confiance en lui-même et en sa capacité de choisir par lui-même. Grâce à la volonté politique et à la sagesse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et conformément aux aspirations de la nation marocaine, diverses initiatives ont été prises et des réformes mises en œuvre par le Royaume pour le bien-être socio-économique de la population et pour le renforcement de la démocratie des institutions du pays. Ces efforts ont reçu un large soutien de l’intérieur du Royaume ainsi que de la sympathie au niveau international, et ce malgré le désir des détracteurs de tenter, notamment et en vain, à force de « fake news », de contrecarrer les efforts du Royaume et ternir son image.

Par ailleurs, grâce au leadership de notre Auguste Souverain, le Maroc déploie de sérieux efforts pour l’amélioration et la consolidation des relations avec les pays voisins, notamment avec les pays africains dans le cadre, entre autres, de la coopération Sud-Sud. L’intérêt marocain est de voir d’autres pays grandir et prospérer, le but étant de contribuer à la paix mondiale. Puisque nous partageons tous ce monde et que nous devons œuvrer ensemble pour le préserver, le Maroc contribue également à la résolution des problèmes mondiaux et à relever les défis globaux. Plus important encore, le Maroc, État et société, ont fait preuve de tolérance zéro pour l’extrémisme et le terrorisme, sachant que la nation est déterminée à exterminer ces fléaux. Sur la base de cet engagement indéfectible, nos forces armées conjointement avec nos services de sécurité mènent une lutte sans merci pour éradiquer la menace de l’extrémisme et du terrorisme sous toutes leurs formes. À cet égard, je dois rendre un hommage particulier au travail de nos deux vaillantes forces pour leur rôle crucial dans l’anticipation et l’échec des projets terroristes, en particulier dans une région marquée, entre autres, par une épidémie terroriste dévastatrice et d’autres défis globaux tels que le réchauffement climatique et la migration. Le mérite des services nationaux est tel que leur action salvatrice a permis de protéger non seulement le Royaume mais également de nombreux pays dans d’autres régions contre la menace terroriste, devenue une tragédie humaine de notre siècle.

D’ailleurs, dans Son 22ème discours à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, a réitéré Son sincère engagement, dans un esprit fédérateur, soulignant que “Le Maroc s’attache à poursuivre ses efforts sincères pour consolider la sécurité et la stabilité dans son environnement africain et euro-méditerranéen, et plus particulièrement dans son voisinage maghrébin », appelant ainsi certains pays voisins obnubilés par l’antagonisme à “œuvrer ensemble et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage », tout en dénonçant “la fermeture d’esprit, amplifiée par l’influence néfaste des contrevérités relayées par certains médias“.

De surcroit, le Maroc, engagé depuis des décennies dans les efforts internationaux de maintien de la paix, joue un rôle de plus en plus important dans la médiation des conflits de son voisinage et dans la défense de l’ordre constitutionnel et de l’État de droit, grâce à ses forces de maintien de la paix au sein des Nations Unies, qui ont rendu hommage au Maroc, à ses casques bleus et à leurs familles pour leur sacrifice au nom de la paix et de la sécurité mondiales.

Fort de sa diversité culturelle, de sa légitimité historique et religieuse, le Maroc représente, aujourd’hui, un modèle d’alliance des civilisations sous forme de rempart contre le repli sur soi, l’obscurantisme, l’extrémisme et contre l’intolérance.

Ainsi, face à la situation mondiale actuelle marquée par la division et les guerres, le Royaume du Maroc continue de jouer un rôle moteur dans la promotion du dialogue entre les peuples, les religions et entre les civilisations, l’objectif étant d’encourager et de consolider la coexistence pacifique et le vivre ensemble entre les cultures et les peuples.

Œuvrons pour nos intérêts communs, consolidons nos valeurs communes, renforçons les ponts de communication et de connaissance au profit de nos peuples et de l’humanité toute entière !

J’aime la Bulgarie et les Bulgares et je leur souhaite paix, prospérité, succès et bonheur !

Que Dieu bénisse le Maroc ! Que Dieu bénisse la Bulgarie ! Fin du message.